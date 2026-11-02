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Malatya ve Bartın'da yasa dışı avlananlara 1,4 milyon lira idari para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Malatya ve Bartın'da yasa dışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye, toplam 1 milyon 437 bin 455 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığını bildirdi.

Malatya ve Bartın'da yasa dışı avlananlara 1,4 milyon lira idari para cezası

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Malatya'da kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bilgi verilen paylaşımda, bir yaban keçisini yasa dışı avlayan kişinin yakalandığı, Bartın'da da fotokapan görüntüleri ve saha incelemeleriyle bir karacayı yasa dışı avladığı tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İki olay kapsamında kişilere, toplam 1 milyon 437 bin 455 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığı aktarılan paylaşımda, "Yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere taşımak amacıyla koruma ve kontrol faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
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