1.152 TL kira ödememek için… İstanbul Kartal’da tepki toplayan görüntü: ‘Yer kalmadı’ diyerek isyan ettiler

Karavancılar ile sık sık park yeri sorunu yaşadığını belirten Namık Kemal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, emniyete, kaymakamlığa şikayet ettim. İSPARK karavanları kaldıramıyor. Tabelaya yazılması gerektiğini de söyledim. 1 ay önce zabıta geldi yine kaldıramadı" dedi. Karavancılar ise karavanpark fiyatlarının yüksekliğinden yakındı.

Kartal sahilde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan İSPARK'a ait park alanında konaklamaya başlayan karavanlar, parkta yer bulamayan sürücüleri zor durumda bıraktı. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda karavanlardan aylık abonman ücreti olarak 1152 TL alınırken, Kartal sahildeki parka daha düşük ücret veren karavancılar, bir süre sonra parkı doldurmaya başladı. Bu durumdan etkilenen sürücüler ise yer bulmakta zorlanınca sorunun çözülmesi ve karavanların kaldırılması için çağrıda bulundu.

“ZABITA GELDİ YİNE KALDIRAMADI"

Karavancılar ile sık sık park yeri sorunu yaşadığını belirten Namık Kemal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, emniyete, kaymakamlığa şikayet ettim. İSPARK karavanları kaldıramıyor. Tabelaya yazılması gerektiğini de söyledim. 1 ay önce zabıta geldi yine kaldıramadı" dedi.

"ARABALARA PARK EDECECEK YER KALMADI"

Durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiğini ifade eden Oğuz Tulem, "Bu karavanlar sürekli çoğalıyor. Arabalara park edecek yer kalmadı. Terk edilmiş gibi duruyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilettim, 153'e ihbar ettim. Kendi konuları olmadıklarını belirttiler. Bu problem böyle sürüncemede kaldı. Haftasonları çok yoğun oluyor. Dışarıya park edince araç çekiliyor. Kira vermiyorlar. Buranın en büyük avantajı tuvalet ve suyun yakında olması. Karavanlarındaki tesisatı kullanmıyorlar muhtemelen. Lütfen buraya karavan park yeri diye tabela asın, değilse gelin bunları kaldırın" diye konuştu.

"ENGELLİYİM, GELİP KİTAP OKUMAK İSTİYORUM AMA HAFTA SONLARI YER OLMUYOR"

Engelli olduğunu belirten Kazım Gençbay ise, "Bir engelli olarak bu durumdan son derece şikayetçiyim. Karavanlar gelip burayı park alanına çevirdiği zaman burasının bir değeri kalmıyor. Buna neden müsaade ediyorlar? Zaten engelliyim, buraya gelip kitap okumak istiyorum ama haftasonları yer olmuyor maalesef, yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BURASI ÜCRETSİZ OLDUĞU İÇİN BURADA DURUYORLAR"

Metin Kaya ise "Sayıları son zamanlarda arttı. Önceden bu kadar yoktu. İleride karavan parkı var ama orası ücretli diye oraya götürmüyorlar. Burası ücretsiz olduğu için burada duruyorlar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Onlarca karavanın park edildiği alan havadan görüntülendi. (DHA)



