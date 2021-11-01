1,3 milyon kişiye yeni istihdam! 1,6 milyon esnafa destek

Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı programında önemli adımlar atılacağı duyuruldu. Pandemi döneminde işsiz kalan kişiler için 1,3 milyon kişiye istihdam sağlanacağı, aynı zamanda kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa da destek verileceği programın öne çıkan kararlarından oldu. İşte 2022 yılında atılacak diğer önemli adımlar…

1,3 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Yeni yılla birlikte pek çok kişinin yüzü gülecek. Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı programında salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının 1 puan artışla yüzde 52.4'e ulaşması öngörülüyor.

1,6 MİLYON ESNAFA DESTEK VERİLECEK

2022 yılı programında esnaflar da unutulmadı. Pandemi döneminde epey zorluk çeken esnaflar için verilecek destekler şöyle: KOBİ'LERİN Ar-Ge harcamalarındaki payı gelecek yıl yüzde 22'ye, ihracat içindeki payı ise yüzde 58'e çıkarılacak. KOSGEB 45 binin üzerinde işletmeye 1.2 milyar liralık destek sağlarken, bu yıl 1.6 milyon esnafa sağlanan kredi bakiyesi 73.7 milyar liraya ulaştı. KOSGEB tarafından imalatçı girişimcilere hibe desteği sağlanmaya devam ediliyor.

KONUT HESABI CAZİP HALE GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı 2022 planlarından biri de konut hesabı. Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek. Hanehalkı tasarruflarının artırılmasını ve söz konusu tasarrufların finansal sisteme geçmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Konut Hesabı sistemi gerekli mevzuat değişikleri ile revize edilerek daha cazip hale getirilecek.

KREDİDE BELGELER DOĞRUDAN ALINABİLECEK

Kredi başvurusunda talep edilen belge ve bilgiler doğrudan temin edilebilecek. Merkezi bir veri tabanı yoluyla kredi başvurularında belge temin edilmesi sağlanacak. Merkezi Finansal Veri Kuruluşu Projesi kapsamında planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Risk Merkezi, Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak. Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın özsermayesi 10 milyar TL artırılacak.

ÜRÜN GÖZETİM MEKANİZMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası'nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak. Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'yla paylaşılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması oluşturulacak. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin daha fazla korunması amacıyla ticari mevduatların mevduat sigortası kapsamına dâhil edilmesine ilişkin mevzuat taslağı hazırlanacak. Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak.

MİLLİ HIZLI TREN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

2022'de saatte 160 kilometre hıza uygun milli elektrikli tren setlerinden üçü TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edilecek. Söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

SAVUNMADA YERLİLİK ARTACAK

Milli tren projesinde olduğu gibi savunmada da yerlilik artacak. Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 71'den 73'e çıkarılacak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8.9 milyar dolara, cironun 23.1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında bu alanda faaliyet gösteren firmalara destek sunulacak.

GÜMRÜKLERDE YENİ SİSTEM

Gümrük işlemleri için farklı kurumlardan temin edilen belgelerin tek başvuru noktasından elektronik olarak alınabilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak. Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda öncelikle İstanbul'daki limanlarda gerekli adımlar atılacak. Milli Tarama Sistemi'nin Alsancak Limanı'na kurulumu ve performans testleri yapılacak.

DİJİTAL TL İÇİN GERİ SAYIM

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin Merkez Bankası Dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülecek. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak.



