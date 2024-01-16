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1.4 milyon liralık mont sosyal medyanın dilinde! Etiketi gören gözüne inanamadı: ‘Ev alsam daha çok ısıtırdı…’

16.01.2024 12:19 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık 1.4 milyon liralık fiyatı ile neredeyse orta segment bir araba fiyatına satılan vikunya tüyünden yapılma mont sosyal medyada gündem oldu. Sadece 3 tane getirilen ve 1’inin satıldığı belirtilen montun değeri güncel kur ile 45 bin liraya denk geliyor.

1.4 milyon liralık mont sosyal medyanın dilinde! Etiketi gören gözüne inanamadı: ‘Ev alsam daha çok ısıtırdı…’

Nesli koruma altında bulunan vikunyaların tüyünden yapılan ve Türkiye’deki bir alışveriş merkezindeki mağazada 1 milyon 321 bin 920 TL’ye satılan kaban sosyal medyada gündeme oturdu. Gazeteci Faik Erdemli’nin denediği ve fiyatını paylaştığı kabanın orta segment araba fiyatında olduğu ve alıcı bulduğu belirtildi.

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GÜNCEL KUR İLE 45 BİN DOLAR

Kabanı köşesine taşıyan Erdemli, dünyaca ünlü bir giyim mağazasını gezerken, bir tane kabanın gözüne çarptığın, çok beğendiği için mağazada kabanı giyip denediğini, daha sonra ise kabanının fiyatına baktığı zaman gözlerine inanamadığını belirtti. Erdemli kaban fiyatının güncel kurla 45 bin dolara tekabül ettiğini vurguladı.

3 TANE GELDİ 1’İ SATILDI

Erdemli, üründen 3 adet geldiğini ve 1 tanesinin satıldığını açıkladı. Erdemli, kabanın materyalinin Vikunya yünü olduğunu açıklarken, Vikunyalar’ın, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin’in yüksek dağlarında yaşadıklarını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları ise o mont için, “Bu parayı asgari ücretliler ömürleri boyunca zor kazanıyor. Sonra git vestiyere bırak. Ev alıp otursun kışın daha sıcak tutardı” gibi yorumda bulundular.

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SAYILARI 1 MİLYONDAN 5 BİNE KADAR DÜŞTÜ

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Vikunya’ların sayıları 14. yüzyılda 1 milyonken, bu sayının günümüzde 5 bine kadar düştüğü tahmin ediliyor.


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mont
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