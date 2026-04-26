1,5 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara kaptırdı! Uyarıda bulundu

Batman'da telefonla kendilerini ‘polis’ olarak tanıtan dolandırıcılara 1,5 milyon TL değerindeki altınını kaptıran 60 yaşındaki Siraceddin Yalçın, şüphelilerin yakalanmasının ardından altınlarına kavuştu. Yalçın, uyarılarda bulundu.

Kozluk ilçesine bağlı Yayalar köyünde yaşayan Siraceddin Yalçın, yaklaşık 2 ay önce taziyede bulunduğu sırada telefonla arandı. Kendilerini ‘polis’ ve ‘komiser’ olarak tanıtan şüpheliler, kent merkezinde kuyumcu soygunu olduğu, kimliğinin olay yerinde bulunduğu ve altınlarının ‘mukayese’ edilmesi gerektiği yalanını söyledi. Yalçın, evde bulunan yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınları alıp kent merkezindeki bir parkta şüphelilere teslim etti.

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Yalçın, polise giderek şikayetçi oldu.

120 KAMERADAN 92 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 120 kameradan 92 saatlik görüntüsü inceleyerek şüphelilerin S.T. ve M.V.A. olduğunu tespit etti. Diyarbakır’da oldukları belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen altınlar ise Yalçın’a teslim edildi.

‘PAROLAYI SÖYLEYİNCE ALTINLARIN OLDUĞU ÇANTAYI TESLİM ETTİM’

Kendisini arayan şüphelilerin profesyonel olduğunu ve görüşmede telsiz seslerini de duyduğunu belirten Siraceddin Yalçın, “Taziyeden dönerken telefonum çaldı. Telefondaki, Batman’da bir kuyumcunun soyulduğunu, olayla ilgili 4 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin üzerinde de kimlik fotokopimin olduğunu söyledi. ‘Biz araştırdık, bu işte masumsun. Bu durumu sadece Batman Cumhuriyet Savcılığı ve bir grup polis biliyor’ dedi. Sonra ekibin köyde arama yaptığını söyledi. Evimde neler olduğunu sordu. ‘100 gram has altınım, 12 tane Cumhuriyet altınım, 7 de gram altınım var’ dedim. ‘Sen telefonu kapatma ve yoluna devam et’ dedi. Eve gittiğimde kimse uğramamıştı bizim eve. Evde hanımla beraber altınları çıkardık. Telefonda anlaşamadığımız için ‘Batman'a doğru gel amca’ dediler. ‘Orada savcı bey 5 dakika bunun incelemesini yapar. Tutanağını tutar. Senin altınını verir ve sen evine gidersin. Bu iş de kapanmış olur’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim ve yola çıktım. Batman'a geldim ve adliyenin karşısındaki millet parkına gittim. Karanlık çökmüştü. Orada durdum arabanın içinde. Akrabalar ararken de onlar bazen müsaade ediyorlardı. ‘Cevap ver ama sızdırma’ diyorlardı. Ben de gerçekten inandım. ‘Senin yanına gelecek olan polis arkadaşlar sana parola söyleyecekler’ dedi. Parola ‘Bayrak’tı. ‘Onlara vereceksin. Onlar 5 dakika getirip, incelemesini yapıp hemen sana teslim eder, evine gidersin’ dedi. Ben de tamam dedim. Konuşmadan sonra bir baktım ki 2 kişi arabanın arkasında göründü. Biri arabanın kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz ‘bayrak’ dedi. Çantanın içindeki altınları verdim eline. Onlar benden ayrılıp, gittiler. Bir süre kaldım orada ama sonra gelen giden olmadı" dedi.

‘BU TÜR ARAMALARA İNANMAYIN’

Durumu anlayan yakınlarının başvurusu üzerine yanına gelen polis memurlarına önce inanmadığını ancak sonra dolandırıldığını anladığını ifade eden Yalçın, “Ailem ile yeğenim karakola gidip durumu anlatmışlar. Karakol komutanı arayıp, ‘emanetini onlara mı verdin? diye sordu. ‘Verdim’ dedim. ‘Dolandırılmışsın, en yakın polis karakoluna git’ dedi. Buna rağmen yine de inanmadım. Yeğenlerim de telaşlanmışlar, onlar da dolandırıldığımı söyleyip polis karakoluna gittiler. Polis arkadaşlar yanıma geldiler. Yanıma gelmelerine rağmen yine inanamadım, ‘sizin operasyondan haberiniz yok’ dedim. Sonra süreç ve takip başladı. Takipten sonra polis karakolundan çağırdılar. Olay gecesi de oradaki polis arkadaşlar sabaha kadar uyumadan takip ettiler. Onlara da özellikle çok teşekkür ederim. Çok emekleri geçti. Şüpheliler yakalandı. Ben bu yola düştüm, dolandırıldım. Bundan sonra da başka vatandaşların böyle bir yola düşmesini istemiyorum. Kendilerini ‘Savcıyım, polisim, askerim’ diye tanıtıp para isteyen hiç kimseye inanmayın. Hemen polise, karakola, savcılığa gidin. Ben altınlarımı aldım, alamayan birçok kişi var. Ben polisim, savcıyım, askerim diyen hiç kimse para, altın, hiçbir şey insanlardan talep etmez. Bizim hiçbir vatandaşımızın bu türlü telefonlara inanmasın” diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

