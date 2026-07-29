FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan duyurdu: Ödemeler annelerin hesaplarına yatırıldı (Temmuz doğum yardımı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan duyurdu: Ödemeler annelerin hesaplarına yatırıldı (Temmuz doğum yardımı)
Hande Dağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 700 bin 541 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını vurguladı.

Bakan duyurdu: Ödemeler annelerin hesaplarına yatırıldı (Temmuz doğum yardımı) 1

Göktaş, “Yardımdan faydalanan çocuklardan 500 bin 632’si ailelerin birinci çocuğu, 368 bin 288’i ikinci çocuğu, 332 bin 253’ü ise üçüncü ve üzeri çocuklar.” ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerinden 27 bin 547 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildiren Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Bakan duyurdu: Ödemeler annelerin hesaplarına yatırıldı (Temmuz doğum yardımı) 2

"BUGÜN İTİBARIYLA ANNELERİN HESAPLARINA YATIRDIK"

Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli maaşlarından otomatik kesinti dönemi resmen başladıEmekli maaşlarından otomatik kesinti dönemi resmen başladı
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 29 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı doğum yardımı başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Mardin'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.