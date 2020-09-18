1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak

Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında İleti Yönetim Sistemi’ni kurma ve kurdurma yetkisine sahip olan Ticaret Bakanlığının, bu doğrultuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) yetkilendirdiğini ifade ederek, İYS A.Ş’nin TOBB’un eğitim vakfı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim Vakfı’nın (TOBEV) yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak İYS’nin bilişim altyapısının geliştirilmesi ve işletilmesi faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu dile getirdi.

Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandığını anımsatan Tüfekçi, 4 Ocak tarihinde yayımlanan yönetmelikle birlikte hayatımıza giren İYS 1 Aralık itibarıyla uygulamaya gireceğini ve 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajların son bulacağını söyledi.

Yeni dönemle birlikte sistem üzerinde onayı bulunmayan vatandaşlara ticari elektronik iletinin gönderilemeyeceğini ifade eden Tüfekçi, “Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmalar kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek.” ifadelerini kullandı.