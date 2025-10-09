1 aylık kiraya 3,5 ay oturuluyor! Uçurum var… En ucuz ve en pahalı fiyatlar ortaya çıktı

Konut piyasasının hareketli olduğu ve ev taşıma aktivitesinin yüksek olduğu yaz ayları geride kalırken, İstanbul'da ilçeler bazında kira fiyatları belli oldu.

Türkiye Gazete'sinde Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; Türkiye'de ortalama konut kirası eylül ayında 22 bin TL olarak ölçülürken; İstanbul, 33 bin TL ile kiraların en yüksek olduğu il olarak zirvedeki yerini korudu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KADIKÖY VAR!

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan bir araştırma, mega kentte ilçeler bazında da son kiraları ortaya koydu. Eylül ayında listenin zirvesine Kadıköy yerleşirken, onu Sarıyer ve Bakırköy takip etti.

EN PAHALI İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en yüksek olduğu ilçeler şöyle:

-Kadıköy: 68 bin TL

-Sarıyer: 65 bin TL

-Bakırköy: 60 bin TL

-Beşiktaş: 55 bin TL

-Adalar: 55 bin TL

-Zeytinburnu: 50 bin TL

-Üsküdar: 42 bin 500 TL

-Eyüpsultan: 42 bin TL

-Başakşehir: 38 bin TL

-Şişli: 37 bin 500 TL

EN UCUZ İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en düşük olduğu ilçeler ise şunlar oldu:

-Esenyurt: 19 bin TL

-Arnavutköy: 22 bin 500 TL

-Sultangazi: 22 bin 500 TL

-Gaziosmanpaşa: 22 bin 500 TL

-Silivri: 23 bin TL

-Çatalca: 25 bin TL

-Sultanbeyli: 25 bin TL

-Fatih: 25 bin TL

-Esenler: 25 bin 500 TL

-Avcılar: 27 bin TL

KADIKÖY'DE 1 KİRA ESENYURT'TA 3.5 AY KİRAYA DENK GELİYOR!

-Kadıköy’de 1 kiranın, Esenyurt’ta 3,5 ay kiraya denk geldiği dikkat çekti.

-Fatih, İstanbul’un merkezinde yer almasına rağmen eski yapı stoku ve düşük talep sebebiyle en ucuz ilçeler arasında yer aldı.

-Başakşehir, merkeze uzak olmasına rağmen planlı kentleşme, yüksek konut arzı ve altyapı yatırımları ile en pahalı ilçeler arasına girdi.

-En ucuz ilçeler arasında Anadolu yakasından sadece Sultanbeyli bulunuyor.