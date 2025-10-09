FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 aylık kiraya 3,5 ay oturuluyor! Uçurum var… En ucuz ve en pahalı fiyatlar ortaya çıktı

Kira fiyatları her geçen gün artarken İstanbul’da ilçeler bazında son kiralar da belli oldu. Eylül ayında Kadıköy ortalama 68 bin TL kira ile en pahalı ilçe olarak öne çıktı. Esenyurt ise 19 bin TL ile ortalama kiranın en düşük olduğu ilçe konumunda yer aldı. Kadıköy’de 1 kiranın, Esenyurt’ta 3,5 ay kiraya denk geldiği dikkat çekti. İşte Eylül 2025 verilerine göre İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 ilçesi…

1 aylık kiraya 3,5 ay oturuluyor! Uçurum var… En ucuz ve en pahalı fiyatlar ortaya çıktı
Cansu Akalp

Konut piyasasının hareketli olduğu ve ev taşıma aktivitesinin yüksek olduğu yaz ayları geride kalırken, İstanbul'da ilçeler bazında kira fiyatları belli oldu.

Türkiye Gazete'sinde Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; Türkiye'de ortalama konut kirası eylül ayında 22 bin TL olarak ölçülürken; İstanbul, 33 bin TL ile kiraların en yüksek olduğu il olarak zirvedeki yerini korudu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KADIKÖY VAR!

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan bir araştırma, mega kentte ilçeler bazında da son kiraları ortaya koydu. Eylül ayında listenin zirvesine Kadıköy yerleşirken, onu Sarıyer ve Bakırköy takip etti.

1 aylık kiraya 3,5 ay oturuluyor! Uçurum var… En ucuz ve en pahalı fiyatlar ortaya çıktı 1

EN PAHALI İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en yüksek olduğu ilçeler şöyle:

-Kadıköy: 68 bin TL

-Sarıyer: 65 bin TL

-Bakırköy: 60 bin TL

-Beşiktaş: 55 bin TL

-Adalar: 55 bin TL

-Zeytinburnu: 50 bin TL

-Üsküdar: 42 bin 500 TL

-Eyüpsultan: 42 bin TL

-Başakşehir: 38 bin TL

-Şişli: 37 bin 500 TL

1 aylık kiraya 3,5 ay oturuluyor! Uçurum var… En ucuz ve en pahalı fiyatlar ortaya çıktı 2

EN UCUZ İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en düşük olduğu ilçeler ise şunlar oldu:

-Esenyurt: 19 bin TL

-Arnavutköy: 22 bin 500 TL

-Sultangazi: 22 bin 500 TL

1 aylık kiraya 3,5 ay oturuluyor! Uçurum var… En ucuz ve en pahalı fiyatlar ortaya çıktı 3

-Gaziosmanpaşa: 22 bin 500 TL

-Silivri: 23 bin TL

-Çatalca: 25 bin TL

-Sultanbeyli: 25 bin TL

-Fatih: 25 bin TL

-Esenler: 25 bin 500 TL

-Avcılar: 27 bin TL

KADIKÖY'DE 1 KİRA ESENYURT'TA 3.5 AY KİRAYA DENK GELİYOR!

-Kadıköy’de 1 kiranın, Esenyurt’ta 3,5 ay kiraya denk geldiği dikkat çekti.

-Fatih, İstanbul’un merkezinde yer almasına rağmen eski yapı stoku ve düşük talep sebebiyle en ucuz ilçeler arasında yer aldı.

-Başakşehir, merkeze uzak olmasına rağmen planlı kentleşme, yüksek konut arzı ve altyapı yatırımları ile en pahalı ilçeler arasına girdi.

-En ucuz ilçeler arasında Anadolu yakasından sadece Sultanbeyli bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halk ekmeğine zam geldi!Halk ekmeğine zam geldi!
Kapalı Çarşı'da altın satışı durdu! '1974'ten beri bir ilk'Kapalı Çarşı'da altın satışı durdu! '1974'ten beri bir ilk'

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Esenyurt Kadıköy Kira fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.