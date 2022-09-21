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1 Ekim’de başlıyor: Enerji faturalarına yansıyacak: İngiltere’den ‘sınırlama’ kararı

21.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın bir numaralı sorunu haline gelen enerji faturaları için İngiltere yeni bir karar aldı. Hane halkı enerji faturalarına sınırlama getirilmesinin ardından şimdi de işletmelere sınırlama getirildi. Uygulama 1 Ekim-31 Mart tarihlerinde geçerli olacak. Karar ile işletmelerin batmalarını durdurmak, istihdamı korumak ve enflasyonu sınırlamak amaçlanıyor.

1 Ekim’de başlıyor: Enerji faturalarına yansıyacak: İngiltere’den ‘sınırlama’ kararı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle açıklanan yaptırımlar nedeniyle, Rus gazı iki taraf arasında bir silaha dönüşmüş görünüyor. Kışa aylarına yaklaşırken Rusya'nın Avrupa'ya verdiği gazı azaltmasıyla, kıta ülkelerinde enerji fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Artan enerji fiyatları ise enflasyonu tetikliyor.

Tüm dünyada enflasyonu tetikleyen en önemli konu enerji fiyatları olurken İngiltere yeni bir karara imza attı. Bu kapsamda İngiltere'de Başbakan Liz Truss liderliğindeki hükümet hane halklarının ardından işletmeler için de bu kış enerji faturalarına sınırlama getirdi. Kararla iş yerleri için gaz fiyatı 75 GBP/MWh olarak sınırlanacak.

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1 EKİM’DE BAŞLAYACAK

İngiltere Maliye Bakanı, “İşletmelerin batmalarını durdurmak, istihdamı korumak ve enflasyonu sınırlamak için müdahale ettik” derken uygulanan indirimin 1 Ekim’de başlayacağı ve 31 Mart 2023 tarihine kadar sürdürüleceği bildirildi.
Getirilen yeni uygulamanın üç ayda bir gözden geçirileceği ifade edilirken desteğin Mart 2023 sonrası devam edip etmeyeceği ise daha sonraki dönemde kararlaştırılacak.

TÜRKİYE’DE EYLÜL’DE ZAMLI TARİFE

Öte yandan Türkiye’de ise Eylül ayına girilmesiyle işletmelerin kullandığı elektrik ve doğal gaza zam yapılmıştı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gazda eylül itibarıyla geçerli olacak sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapıldığını bildirmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapıldığını duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası Doğal gaz faturası
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