1 Ekim'den itibaren başlıyor! 8 yıla kadar hapis riski var 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Sahte fatura kesenler de sahte fatura kullananlar da mercek altında. Buna göre 1 Ekim'den itibaren sahte faturayı basanlara verilen hapis cezası ‘sahte fatura kullanan’ mükelleflere de uygulanacak. Sahte faturayla yakalanan patronlar 3 kat vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

HABERLERİ BİLE OLMUYOR

Sözcü'nün haberine göre, e-fatura üzerinden denetimlerin yoğunlaşması nedeniyle, haberleri bile olmadan üzerlerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis yolunun göründüğü bildirildi.



8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeyi ‘bilmeden’ kullandığına yönelik değerlendirmelere son verileceğini belirterek, "Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” dedi.



Tolu, sahte fatura kullananların risk analiz sistemi üzerinden daha kolay yakalanacağına işaret ederken, sahte faturayı izah edemeyen ya da kayıtlarından çıkarmayan mükellefleri 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası beklediği uyarısında bulundu.



HAPSE DÜŞME RİSKİ!

Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin para karşılığında işsiz, öğrenci, emekli gibi dar gelirlilerin üzerine kurulduğunu, geçmişte vergi incelemeleri 1.5 yılı bulduğu için yakalanma riskinin düşük olduğunu anlattı. Tolu, “İncelemeler yapay zeka tarafından düzenlenen raporlarla 20 günde tamamlanacak. Bilmeden patron yapılan işsizlerin, emeklilerin hapse düşme riski artacak” dedi.