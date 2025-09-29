1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek! Kredi kartı faizleri değişiyor

TCMB, geçen günlerde kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. Açıklamaya göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan düşüş yapıldı.

AKDİ VE GECİKME FAİZLERİ DÜŞTÜ!

Yapılan değişiklikle, akdi faiz oranı yüzde 4.75’ten 4.50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5.05’ten 4.80’e düşürüldü.

YENİ ORANLAR 1 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!

Faiz oranlarındaki yeni düzenleme, 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece kredi kartı kullanıcıları, nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında daha düşük faiz oranlarından yararlanabilecek.