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1 Eylül'de trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) 1 Eylül'den itibaren hizmete başlayacak. Uygulamanın vatandaşların hasar ihbarlarını tek noktadan güvenli şekilde yapmasını sağlayan ve trafik sigortalarında yürütülen reformları tamamlayan önemli bir uygulama olduğu belirtildi.

1 Eylül'de trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Hande Dağ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) 1 Eylül'de hizmete başlayacak.

1 Eylül de trafik sigortasında yeni dönem başlıyor 1

Uygulamanın, trafik sigortalarında yürütülen bütüncül dönüşümün önemli ve tamamlayıcı bir unsuru olduğu belirtildi. Uygulama, vatandaşların hasar bildirimlerini tek bir ortak kanal üzerinden hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirmesine imkan sağlayacak.

TÜM SİGORTA ŞİRKETLERİYLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Tüm sigorta şirketleriyle entegre çalışacak sistemin, vatandaşın doğru kanallara doğrudan ulaşmasını kolaylaştıracağı, hasar süreçlerinde standartlaşmayı ve hizmet kalitesini güçlendireceği aktarıldı.

Yeni sistemin sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirmesi, hasar süreçlerini sadeleştirmesi ve gereksiz uyuşmazlık alanlarını azaltması bekleniyor.

TEK BİR ORTAK GİRİŞ NOKTASI

OHİM'in sigorta şirketlerinin mevcut hasar yönetim sistemlerinin yerine geçen bir yapı olmayıp, vatandaşın hasar ihbarını tek bir ortak giriş noktası üzerinden iletebilmesini sağlayan tamamlayıcı bir başvuru mekanizması olacak. Hasarın değerlendirilmesi, eksper atamaları, tazminat süreçleri ve müşteri iletişimi her sigorta şirketinin kendi hasar yönetim sistemi ve uzman kadroları tarafından yürütülmeye devam edecek. OHİM'in yalnızca hasar ihbar süreçlerini kolaylaştırmayacağı, vatandaşları mağdur eden yetkisiz ve hukuka aykırı hasar takip yapılanmalarıyla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
SEDDK trafik sigortası
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