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Toplanan inek sütü miktarı temmuzda 987 bin 634 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 987 bin 634 tona yükseldi.

Toplanan inek sütü miktarı temmuzda 987 bin 634 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yıllık bazda yüzde 4,4 yükselerek 987 bin 634 tona ulaştı. Ocak-temmuz döneminde de 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 6 milyon 841 bin 125 ton oldu.

İçme sütü üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 130 bin 610 ton olarak hesaplandı. Bu yılın 7 ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 yükselişle 1 milyon 42 bin 208 tona çıktı.

Yoğurt üretimi temmuzda 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artışla 140 bin 86 tona, ocak-temmuz döneminde de yıllık bazda yüzde 8,4 artışla 863 bin 14 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 artışla 72 bin 77 tona çıkarken, ocak-temmuz döneminde yüzde 3,6 yükselişle 501 bin 622 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 103 bin 171 tona yükseldi. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 0,1 azalışla 8 bin 954 ton olarak belirlendi.

Ocak-temmuz döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 artarak 635 bin 609 tona çıkarken tereyağı ve sade yağ üretimi yüzde 2,1 azalışla 65 bin 640 tona geriledi.

Haziranda 995 bin 463 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, temmuz ayında yüzde 0,8 azaldı.

Aynı dönemde 139 bin 778 ton olan içme sütü üretimi, temmuzda yüzde 6,6 düşüş gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
süt ürünleri tüik
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