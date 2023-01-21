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1 güne 17 yıl fazla çalışma! Deprem, EYT'de hesapları değiştirdi: Kademe hakkı...

21.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenirken yeni bir gelişme daha yaşandı. 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle sigorta bildirgeleri 18 Ağustos'ta 3 ay ertelenen çalışanlar EYT'yi 1 gün, 1 hafta, 1 ay ile kaçırdı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, mağdurlar için kademe hakkının sağlanması çağrısında bulundu.

1 güne 17 yıl fazla çalışma! Deprem, EYT'de hesapları değiştirdi: Kademe hakkı...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına çevrildi. Mağdurlar, yıllarca verdikleri mücadelenin bir an önce karara bağlanmasını bekliyor. Ancak EYT’lilerle ilgili düzenleme yeni bir mağduriyeti de beraberinde getirdi. Düzenlemede 8 Eylül 1999 baz alındığı için 9 Eylül’de işe girenler düzenlemeden faydalanamayacak.

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Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, EYT düzenlemesi sonucu mağdur olanlarla ilgili "8 Eylül 1999 için EYT çıkacak. Bundan sonraki tarih için herhangi bir düzenleme yok. 8 Eylül 1999 öncesi herhangi bir değişiklik olmazsa erkekler için 5 bin gün ve minimum 43 yaş, kadınlarda ise 5 bin gün ve minimum 38 yaş şeklinde bir düzenleme olacak. 9 Eylül sonrasında erkekler 60 yaş ve 7 bin gün, kadınlar ise 58 yaş ve 7 bin gün şartları var." ifadelerini kullandı.

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19 AĞUSTOS DEPREMİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Deprem mağdurlarına ilişkin Bal Deprem döneminde çalıştıkları halde sigorta bildirgeleri yapılmayan 1 gün, 1 hafta, 1 ay ile EYT düzenlemesi kapsamı dışında kaldı. “18 Ağustos deprem mağdurları var. Çünkü 18 Ağustos’ta bildirgeler 3 ay ertelendi. Düşünün eylül başında işe başlıyorsunuz devlet bildirge vermeye gerek yok dediği için 17 yıl ileri atıyor emeklilik." dedi.

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'KADEME HAKKI GETİRİLSİN' ÇAĞRISI

Sözlerinin sonunda Bal "Mağdurların beklentisi 1999’dan 2008’e kadar kademe getirilmesi. Şu anda çıkacak olan tasarının içinde kademe hakkının sağlanması bir nebze olsun mağduriyetin giderilmesi lazım." diye konuştu.

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