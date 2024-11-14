FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. '1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı kumar, sanal bahis ve daha bir sürü ortaya çıkmamış illegal yöntemde yaşananlar duyanları şaşırtmaya devam ediyor. Gazeteci Murat Ağırel bu tuzağa düşen gençlere dikkat çekti ve 1 gün karşılığında 50 bin lira alan öğrencilerin ağır ceza mahkemesinde yargılandığını söyledi. Bakan Şimşek'in ise eski dönemde yaptığı uyarı yeniden akıllara geldi.

'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve tutuklanan fenomen isim İbrahim Yılmaz'ın ardından tüm gözler bu alan döndü. Sanal bahisçiler sadece oynayanları değil masum öğrencileri de tuzağına düşüyor. Bir sürü genç hakkında soruşturma başlatılan olayda ağır cezada yargılananlar da var.

iStock-1429092151

AĞIREL TEK TEK ANLATTI

Halk TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu gazeteci Murat Ağırel'di. Sanal bahisteki mafyalaşmayı anlatan Ağırel'in anlattıkları hem duyanları üzdü hem şaşırttı.

Murat Ağırel şu ifadeleri kullandı;

"Gençler ölüme gidiyor. Hepsi kredi kartı borcuna batmış durumda. Kıbrıs'ta okuyan yurt dışında olan öğrenciler var. Ben bununla ilgili kitap yazdığım için öğrencilerle konuşuyorum.

iStock-2177060188

1 GÜNE 50 BİN LİRA...

Geçinemiyorlar. Okul masrafını çıkarmak için ailesine yük olmamak için ikna ediyorlar, banka hesabını kiralıyorlar çocuğun. Senin ne kadar paraya ihtiyacın var diyorlar, mesela 50 bin diyor. Verelim sana 50 bini ama banka hesabını 1 gün biz kullanalım diyorlar. Tamam kullanın diyor. O gün oraya dolandırıcılık paraları geliyor. Oradan da başka yere gidiyor. O çocuk ağır cezada yargılanıyor. O parayı alanlar yargılanmıyor. Biz de uyarıyoruz gençleri, dilimiz döndüğünce anlatıyoruz."

BAKAN ŞİMŞEK UYARMIŞTI

Şimşek, şubat ayında yaptığı açıklamada, MASAK'ın üniversite öğrencilerine bu konudaki gerekli bilgilendirmeyi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirterek, "Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel kumar banka hesap yasa dışı bahis cezası
En Çok Okunan Haberler
Beklenmedik talep! Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

Beklenmedik talep! Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

Ortalık şimdi karıştı! Icardi, Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı! "O heriften hamilesin" dedi ve...

Ortalık şimdi karıştı! Icardi, Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı! "O heriften hamilesin" dedi ve...

'Yüzde 0' Asgari ücrette kimsenin konuşmadığı detayı açıkladı

'Yüzde 0' Asgari ücrette kimsenin konuşmadığı detayı açıkladı

Bakanlık'tan yeni liste! Sucuk ve kıymayı öyle bir yapmışlar ki...

Bakanlık'tan yeni liste! Sucuk ve kıymayı öyle bir yapmışlar ki...

'Maaşı daha fazla! Daha erken oluyorlar' Emeklilikte '7 yıl' kuralı

'Maaşı daha fazla! Daha erken oluyorlar' Emeklilikte '7 yıl' kuralı

'Ekonomik olarak tatmin ediyor' Onun için öğretmenliği bıraktı!

'Ekonomik olarak tatmin ediyor' Onun için öğretmenliği bıraktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.