'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve tutuklanan fenomen isim İbrahim Yılmaz'ın ardından tüm gözler bu alan döndü. Sanal bahisçiler sadece oynayanları değil masum öğrencileri de tuzağına düşüyor. Bir sürü genç hakkında soruşturma başlatılan olayda ağır cezada yargılananlar da var.

AĞIREL TEK TEK ANLATTI

Halk TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu gazeteci Murat Ağırel'di. Sanal bahisteki mafyalaşmayı anlatan Ağırel'in anlattıkları hem duyanları üzdü hem şaşırttı.

Murat Ağırel şu ifadeleri kullandı;

"Gençler ölüme gidiyor. Hepsi kredi kartı borcuna batmış durumda. Kıbrıs'ta okuyan yurt dışında olan öğrenciler var. Ben bununla ilgili kitap yazdığım için öğrencilerle konuşuyorum.

1 GÜNE 50 BİN LİRA...

Geçinemiyorlar. Okul masrafını çıkarmak için ailesine yük olmamak için ikna ediyorlar, banka hesabını kiralıyorlar çocuğun. Senin ne kadar paraya ihtiyacın var diyorlar, mesela 50 bin diyor. Verelim sana 50 bini ama banka hesabını 1 gün biz kullanalım diyorlar. Tamam kullanın diyor. O gün oraya dolandırıcılık paraları geliyor. Oradan da başka yere gidiyor. O çocuk ağır cezada yargılanıyor. O parayı alanlar yargılanmıyor. Biz de uyarıyoruz gençleri, dilimiz döndüğünce anlatıyoruz."

BAKAN ŞİMŞEK UYARMIŞTI

Şimşek, şubat ayında yaptığı açıklamada, MASAK'ın üniversite öğrencilerine bu konudaki gerekli bilgilendirmeyi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirterek, "Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor" ifadelerini kullanmıştı.