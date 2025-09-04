1 günlük ücreti duyunca inanamadı 'Şoklardayım' Herkes şikayet ediyor 'Bu fiyat normal mi?'

İş hayatının yoğun bir hal alması, büyükşehirlerde trafikte geçen zaman artması, sosyal hayatın daha aktif bir hal alması gibi etkenler ev içi işlerin aksamasına neden oluyor. Ev temizliği için dışarıdan yardım alan vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayet ediyor.

FİYATLAR GÜNDEMDE

Parça parça işler için de yardım alınabiliyorken genel ev temizliği için de günlük temizlikçi çağrılıyor. Fiyatların enflasyondan daha hızlı yükselmesi ise vatandaşların rahatsız olmasına neden oluyor. Temizlik şirketleri ve uygulamalar ile personele rahatlıkla ulaşılabilirken ücretler cep yakıyor.

1 GÜNLÜK TEMİZLİĞE 10 BİN TL İSTEDİLER

Bir sosyal medya kullanıcısı ise boş ev temizliği için arayışta olduğunu ve fiyatları görünce inanamadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:



"Şu an şoklardayım. Boş ev temizliği için 10 bin lira istediler. 1 günlük temizlik için 10 bin lira istediler. Asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu bir ülkede sizce bu normal mi? Evet, fiyat algımız bozuldu ama bu da aşırı değil mi? Ben bunu anlayamıyorum. Kesinlikle küçümsemiyorum, kolay bir iş değil zaten kendim yapamadığım için yardım istiyorum ama bu fiyatlar normal mi?"