FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. '1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı 'Vatandaş pek bilemez'

'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı 'Vatandaş pek bilemez'

13.04.2024 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla beraber yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı. Esnaf, fiyatların şu anda yüksek olduğunu ancak 1 hafta - 10 gün sonra fiyatların düşeceğini belirtti. Öte yandan meyvelerin nasıl seçilmesi konusunda da tüyoları paylaştı.

'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı 'Vatandaş pek bilemez'

Bahar aylarını gelmesiyle pazar ve manav tezgahlarında karpuz, kavun ve çilek yaz meyveleri yerini almaya başladı. Eskişehir’de manavlık yapan Murat Kestel, yaz meyvelerinin fiyatlarının şu an için yüksek olduğunu 10-15 gün sonra ise fiyatlarının düşeceğini dile getirdi. Kestel, yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuzun 35-40 lira, kavun fiyatlarının ise 60-70 lira olduğunu da belirtti.

9ec9bb22-cd29-4775-aad2-1ee221206be3

"FİYATLAR DÜŞECEK"

İyi bir karpuz ve kavunun nasıl seçileceğini de belirten Murat Kestel, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bunların hepsi turfanda ürünler, zamanla hepsinin fiyatı düşecek haliyle şu an için fiyatları yüksek ürünlerin fiyatları 150 ile 200 TL arasında değişiyor. 1 hafta 10 gün sonra fiyatları 50-60 bandına düşecektir. Karpuz yaklaşık 15-20 gündür elimizde var, kavunlar da yeni yeni çıkıyor. Şu anki kavunlar fiyatı düşük çünkü boyutları normallerine göre küçük bu sebeple de fiyatları düşük tutuluyor. Normalde kavun 2-3 kilogram ağırlığında oluyor ve haliyle fiyatı da tutuyor.”

552b6c55-89ca-426e-b0ee-a68e11631b65

“KARPUZUN TOK BİR SESİ OLURSA İÇİ BOŞTUR”

Esnaf Murat Kestel meyvelerin nasıl seçilmesi konusunda ise "Şu an için karpuz revaçta biraz da sıcaklıklar da arttı ya karpuz da iyi kötü ferahlatıyor. İçi tın bir ses yaparsa da karpuzun içi beyazdır. Yıllardır alan insan onu bilir. Aşırı büyük saplarına da bakacaksın şu an için en iyileri yeşil saplılardır. Genelde ise sapı kuruya yakın olana bakacaksınız. Kavunda ise altına bakacaksın dibini koklayacaksın derler ya onun gibi işte hafif ve yumuşak olacak. Başkasına bakamazsın zaten genelde satan esnaf bilir, vatandaş pek bilemez. Fiyat aralıkları ise en düşük olan karpuz 35-40 TL civarında, Kavun ise 60-70 TL civarında seyrediyor, çilek de 50-60 TL bandında dolanıyor, bademin ise yüksek 150 ile 200 TL arasında geçiyor” ifadelerine yer verdi. (İHA)

51328b5c-4758-4cd9-9f95-81cf8c0faa86

64101e22-0404-4284-b392-1bd4d2350f22

dbe2d248-63ac-4325-9d3d-4e780e643c45Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor! 'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!
Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora koştuSanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora koştu
Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat! Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Manav meyve
En Çok Okunan Haberler
Şişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına ünlü oyuncu yetişti

Şişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına ünlü oyuncu yetişti

Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü

Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı

'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı

Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat!

Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.