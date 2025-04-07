1 hafta sonra son bulacak! '15 yılın en iyi sezonu' Vatandaş bol bol tüketti, fiyatı 100 liradan başlıyor...

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Sezon bitmeden bazı tekneler erken paydos ederken Trabzon Balık Hali’nde tezgahlarda ağırlıklı olarak mezgit, istavritin yanı sıra kültür balıkları yer alıyor.

Sezonun çok bereketli geçtiğini ve balığın hiç ara vermeden tezgahlarda yerini aldığını belirten balıkçılardan Emin Avcı, sezonun yavaş yavaş kapandığını ifade etti. Avcı, tezgahlarda ağırlıklı olarak istavrit, mezgit bulunduğunu ifade etti. Avcı, şu sözleri kullandı:

"Bunların yanı sıra barbun, kültür balıkları çupra, levrek, somon, alabalık genelde bu çeşitleri satıyoruz. Fiyatlarımız istavrit 150 TL, barbun iriliğine göre 150-400 TL arası. Mezgit iriliğine göre 100-500 TL arası. Alabalık 200 TL, somon 250 TL, levrek ve çupra 350 TL. Son 15 yılın en güzel sezonu oldu balık hiç ara vermeden devam etti, bayağı boldu güzel balıkçılık oldu. Hiç ara vermeden balık bol geldi, vatandaşta bol bol balık yedi"

Sezonunun bitmesine bir hafta kaldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, "Sezonun son bir haftasına girdik balık mevsimi bitmek üzere. Bu sezon bol palamut oldu, peşine hamsi, istavrit, mezgitin olması büyük bir nimet. Vatandaş bu sezon bol bol balık yedi. Tezgahlarımızda ağırlıklı olarak istavrit, mezgit bunların yanı sıra kültür balıkları bulunuyor. Fiyatlarımız istavrit, mezgit 100-150 TL, arasında. Balıklar genelde Zonguldak, Sinop taraflarından geliyor. Trabzon açıklarında bu sezon hamsi mezgit fazla görünmedi diyebiliriz. Bundan sonra mezgit, istavrit olur. Bundan sonra kıyı balıkçılığı başlayacak dolayısıyla mezgit istavrit bol olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır