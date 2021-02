1 kilo kırmızı et ne kadar oldu? Yumurta ve tavuktan sonra kırmızı ete de zam geldi!

Kırmızı et fiyatları son durum koronavirüsün ardından en çok merak edilen sorulardan birisiydi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsden dolayı gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Samsun'da yumurta ve tavuk etine gelen zammın ardından kırmızı et fiyatlarına da en az 5 TL zam geldi. Peki 1 kilo kırmızı et ne kadar oldu?

KIRMIZI ETE ZAM GELDİ!

Koronavirüsten dolayı bazı gıda ürünlerinin tedarikinde ve üretiminde sıkıntı yaşanmamasına rağmen fiyatların artması enflasyonu da yukarı çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde gıda fiyatlarındaki farklılıkların ortadan kaldırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı'nın yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğunu açıklamasının ardından Samsun'da tavuk fiyatlarına ve yumurta fiyatlarına zam yapılmıştı. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, et fiyatlarına da 5 TL zam geldiğini açıkladı.

KIRMIZI ETİN KİLOSU NE KADAR OLDU?

Kırmızı etin kilosuna da 5 TL'den başlayarak zam geldiğini file getiren Başkan Ömür Şen, "Pandemi döneminde kasapların işleri 3'te 1 oranında düştü. Bununla birlikte masraflarımızda devamlı arttı. Geçen yıl yemin çuvalını 60 TL'den alırken, bu sene aynı yem çuvalı 120 TL'den alınıyor. Mazotun fiyatı da bayağı arttı. Durum böyle olunca besici istediği parayı kazanamıyor. Besici kazanamayınca durum bize yansıyor. Bize yansıyınca biz de halka yansıtıyoruz. Karkas etin kilosu 36 TL iken bugünlerde 41 TL'ye çıktı. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Pademiden en çok etkilenen sektörlerden biriyiz. Lokantaların çoğu kapandı. Birçok kasap lokantalara toptan mal veriyordu. Dolayısıyla o işlerimiz de kesildi. Devletimiz Allah'a şükür belirli oranda destek verdi ama yine de tam manasıyla çözüm bulunamadı. Bunlara rağmen dükkanımız açık, kötünün iyisi durumundayız" dedi.