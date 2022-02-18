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1 Mart'ta yürürlüğe giriyor! İşte elektrik faturası düzenlemesinin ayrıntıları...

18.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu elektrik faturası düzenlemesinin detayları belli oldu. Vatandaşın elektriğindeki zam oranı geri çekilerek vatandaşın üzerindeki fatura yükü azaltılacak. Esnafın faturasının yüzde 25 daha indirimli olacağı düzenlemede bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem getirilecek.

1 Mart'ta yürürlüğe giriyor! İşte elektrik faturası düzenlemesinin ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi duyurdu. Erdoğan, "Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenleme 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Vatandaşın elektriğinde zam oranının geri çekileceği düzenlemede esnafın faturası yüzde 25 düşecek.

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MESKENDE ZAM ORANI GERİ ÇEKİLECEK

1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre 1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.

ESNAFIN FATURALARI YÜZDE 25 DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaför, tamirci gibi küçük esnafa da kademeli tarife gelecek. Esnafın faturalarını yüzde 25 düşürecek, bir model uygulanacak.

Türkiye'de yine her 3 esnaftan 2'sine denk gelecek şekilde ortalama bir tüketim miktarı belirlenecek. Cemevi, dernek ve vakıflar mesken aboneliğine alınacak. Ortalama olarak 1 kilovatsaatlik tüketimde 1 lira indirim alacak olan bu kesimlerin örneğin 500 kilovatsaatlik ortalama tüketimde faturası 500 lira daha az olacak.

BAKANLIĞIN DESTEKLERİ ARTIRILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.1 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek miktarı verilen hane sayısı bu yıl 4 milyona çıkarılacak. Aynı şekilde doğalgaz yardımından da 4 milyon hane faydalanacak. Elektrikte 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

BAKAN DÖNMEZ: GEÇTİĞİMİZ YILDAN DAHA FAZLA DESTEK YAPACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirterek, küresel enerji fiyatlarında 10 kat artış olduğunu hatırlattı.

Sadece Türkiye'nin değil, enerjide dışa bağımlı olan bütün ülkelerde benzer sorunlar olduğunu dile getiren Dönmez, Türkiye'nin de vatandaşını fiyat artışından korumak için çeşitli adımlar attığını söyledi. Elektrik ve doğalgazda 2021'de toplamda 100 milyar liralık sübvansiyon yapıldığına dikkati çeken Dönmez, "Bu yılda bundan daha az olmayacak. Öyle ki rakamlar hazinemizin yüklenmiş olduğu bedelin geçtiğimiz yıldan daha fazla olacağını gösteriyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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