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1 Mayıs 22 ayar bilezik fiyatları | 14 ve 22 ayar bilezik ne kadar? Güne yükselişle başladı

01.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs Cumartesi günü 14 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı güne yükselişle başladı. Uzun zamandır düşük bir seyir izleyen altın fiyatları, son haftalarda dikkat çeken bir yükseliş eğilimi içerisine girdi. Bundan 22 ayar bileziğin gram fiyatı da nasibini aldı.

1 Mayıs 22 ayar bilezik fiyatları | 14 ve 22 ayar bilezik ne kadar? Güne yükselişle başladı

Geçtiğimiz ay 350 TL civarında hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, ayın son dönemlerinden itibaren yükselişe geçti. 1 Mayıs Cumartesi gününe de yükselişle başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 425 TL civarında işlem görüyor…

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs Cumartesi günü 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 425,30 TL, satış fiyatı ise 427,49 TL…

1 MAYIS ALTIN FİYATLARI!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 755 liradan alınırken 779 liradan da satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ise 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü 471 lira seviyelerinde yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün 3 bin liradan alınırken 3 bin 104 liradan da satışa sunuluyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3 bin 78 Türk lirası

SATIŞ: 3 bin 169 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3 bin 112 Türk lirası

SATIŞ: 3 bin 159 Türk lirası

TAM ALTIN

ALIŞ: 3 bin 6,32 Türk lirası

SATIŞ: 3 bin 65,63 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: Bin 499 Türk lirası

SATIŞ: Bin 550 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 754 Türk lirası

SATIŞ: 775 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 469,97 Türk lirası

SATIŞ: 470,06 Türk lirası


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