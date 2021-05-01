1 Mayıs 22 ayar bilezik fiyatları | 14 ve 22 ayar bilezik ne kadar? Güne yükselişle başladı

Geçtiğimiz ay 350 TL civarında hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, ayın son dönemlerinden itibaren yükselişe geçti. 1 Mayıs Cumartesi gününe de yükselişle başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 425 TL civarında işlem görüyor…
Piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs Cumartesi günü 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 425,30 TL, satış fiyatı ise 427,49 TL…
Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 755 liradan alınırken 779 liradan da satışa sunuluyor.
Altının gramı ise 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü 471 lira seviyelerinde yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün 3 bin liradan alınırken 3 bin 104 liradan da satışa sunuluyor.
ALIŞ: 3 bin 78 Türk lirası
SATIŞ: 3 bin 169 Türk lirası
ALIŞ: 3 bin 112 Türk lirası
SATIŞ: 3 bin 159 Türk lirası
ALIŞ: 3 bin 6,32 Türk lirası
SATIŞ: 3 bin 65,63 Türk lirası
ALIŞ: Bin 499 Türk lirası
SATIŞ: Bin 550 Türk lirası
ALIŞ: 754 Türk lirası
SATIŞ: 775 Türk lirası
ALIŞ: 469,97 Türk lirası
SATIŞ: 470,06 Türk lirası
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