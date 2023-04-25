1 Mayıs İşçi Bayramı metro, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta raylı toplu taşıma bedava mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacağına yönelik haberler sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı için metro, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerine ilişkin alınan karar...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda metro ve Marmaray ücretsiz olacak.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİN RAYLI TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ KARARI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.



