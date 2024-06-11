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1 milyar doların üzerinde! İş Bankası’ndan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 14:20
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Türkiye İş Bankası, 562,7 milyon Euro ve 442 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 21 ülkeden 48 bankanın katılımı ile tamamlanan kredi işlemine 18 yeni banka katılım gösterdi.

1 milyar doların üzerinde! İş Bankası’ndan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası, 562,7 milyon Euro ve 442 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisi ile küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilerin yanı sıra küçük çiftçilere kullandırılacak nakdi kredi tutarları, sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlendi.

Kredi anlaşmasında Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör; ING Bank N.V., Mashreqbank PSC ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı. 

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde 2,25, ABD Doları diliminde ise SOFR + yüzde 2,50 oldu.

“HEM TARIMIN GELİŞMESİ HEM DE KADININ ROLÜNE YÖNELIK TAAHHÜTLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR”

Bu yıl 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan İş Bankası’nın ekonomik ve toplumsal gelişime katkıda bulunma sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğine vurgu yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sendikasyon kredisine ilişkin açıklamasında; “Geçen yıl adlığımız 388 milyon Euro ve 224 milyon dolar tutarındaki borcumuzu öderken, yeni sözleşme kapsamında yaklaşık 563 milyon Euro ve 442 milyon dolar tutarında bir kaynak sağlamış olduk. Yenileme oranımız yüzde 163 oldu ve bu, yaklaşık 400 milyon dolar tutarında yeni kaynak girişi anlamına geliyor. Bu kaynağı, tüm paydaşlarımızla daha güçlü bir gelecek inşa etme yolculuğumuzda, iklim değişikliğiyle mücadelede, müşterilerimizin yeşil dönüşümünü ve kadının toplumdaki yerinin güçlenmesine yönelik çalışmaları desteklemek için kullanacağız" dedi.

Hakan Aran, yeni sendikasyon kredisiyle, banka müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanına desteklerini sürdürürken, küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilerin yanı sıra küçük çiftçilere kullandırılacak nakdi kredi tutarlarına dayalı belirledikleri sürdürülebilirlik performans kriterleri aracılığıyla ülkemizde hem tarımın gelişmesine hem de kadının toplumdaki yerinin ve ekonomideki rolünün sağlamlaşmasına yönelik taahhütlerini güçlendirdiklerini belirtti.

(DHA)

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İş Bankası kredi
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