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1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

28.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili olarak, proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını söyledi.

1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili olarak, proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Ekonomi Modelinin önemli bir bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan 1 Milyon İstihdam Projesi, bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye’nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olarak yer alıyor. Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmalarına devam edilen 1 Milyon İstihdam Projesinde eğitim alan kullanıcı sayısı bir milyonu geçti. Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılında 1 Milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Projeyle birlikte gençler ücretsiz ve koşulsuz bir şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan toplam 108 bin dakikalık süreye sahip 215’den fazla kaliteli ve yeterli içerikte olan video eğitimleri alarak kendini geliştirebiliyor ve yine ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına kavuşabiliyor.

Proje hem ulusal hem de uluslararası farklı otoriteler tarafından ödüllere layık görülmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye Eğitim ve Gelişim Derneği (TEGEP) tarafından ‘yılın en iyi projesi’ olarak ödüllendirilen proje, Teknoloji Kaptanları ödül töreninde de ‘yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi’ seçilmişti. Uluslararası arenada da takdir gören proje, bağımsız jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dünyanın en saygın ödüllerinin verildiği Brandon Hall Grup ‘Yetenek Kazanımında En İyi Gelişme (Best Advance in Talent Acquisition Technology)’ kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

BAKAN NEBATİ: 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ PLATFORMA KAYDOLARAK EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

İstihdam sürecinin devam ettiği projeye ilişkin hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını söyledi. Bakan Nebati, Türkiye’nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200’den fazla işverenin proje sisteminde iş ilanı yayınladığını belirtti.

1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme programı 29 Aralık Perşembe günü Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Yapılacak program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birtakım müjdeler vermesi bekleniyor."

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Nureddin Nebati

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