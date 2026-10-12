1 milyon TL'nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar? 1 milyon TL faiz getirisi pek çok vatandaş tarafından merak edilenler arasında bulunuyor. Özellikle birikimlerini bankada vadeli mevduatta değerlendirmeyi düşünenler bankalar tarafından sunulan mevduat faizlerini ve 32 günlük vadede sağlanan getiriyi araştırıyor. Banka banka son rakamlar belli oldu. İşte mevduat faizlerinde son durum...

AKBANK

Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 27.854 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.854 TL

ODEA

Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 24.736,8 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.024.736,8 TL

QNB

Kazandıran Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

TEB

Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

ING

Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 27.472,13 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL

TÜRK TİCARET BANKASI

Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 29.423,86 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.423,86 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 21.816,1 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.816,1 TL

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %44

Net Kazanç: 29.983,66 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.983,66 TL

FİBABANKA

Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 26.664,12 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.664,12 TL

ANADOLUBANK

Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 27.472,13 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 26.913,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.913,44 TL

ON DİJİTAL

ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 26.053,55 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.053,55 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %41,08

Net Kazanç: 29.712,66 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.712,66 TL

GETİR FİNANS

Günlük Vadeli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 27.677,95 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.677,95 TL

DENİZBANK

Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 26.324,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.324,14 TL

YAPI KREDİ

Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 25.983,42 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.983,42 TL

VAKIF KATILIM

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %39

Net Kazanç: 28.597,06 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.597,06 TL

DENİZBANK

E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,75

Net Kazanç: 28.027,4 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,4 TL

AKBANK

Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,75

Net Kazanç: 28.027,4 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,4 TL

QNB

E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

N KOLAY

N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 28.317,81 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.317,81 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Standart Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 27.484,93 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

GETİR FİNANS

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 27.484,93 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

ZİRAAT BANKASI

Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 27.484,93 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

ON DİJİTAL

E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL

ING

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL

ODEA

Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.761,64 TL

ENPARA

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %36,75

Net Kazanç: 26.580,82 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.026.580,82 TL

ZİRAAT KATILIM

Anında Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL