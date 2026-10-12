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1 milyon TL'nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum

Bankadaki parasını vadeli mevduat hesabında tutanlar veya tutmayı düşünenler tarafından mevduat faizleri yakından takip ediliyor. Bankalar tarafından sunulan faiz oranlarında son durum belli oldu. Buna göre 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede getirisi ortaya çıktı. İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...

1 milyon TL'nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum
Hande Dağ

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar? 1 milyon TL faiz getirisi pek çok vatandaş tarafından merak edilenler arasında bulunuyor. Özellikle birikimlerini bankada vadeli mevduatta değerlendirmeyi düşünenler bankalar tarafından sunulan mevduat faizlerini ve 32 günlük vadede sağlanan getiriyi araştırıyor. Banka banka son rakamlar belli oldu. İşte mevduat faizlerinde son durum...

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 1

AKBANK

Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.854 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.854 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 2

ODEA

Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 24.736,8 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.024.736,8 TL

QNB

Kazandıran Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 3

TEB

Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 4

ING

Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.472,13 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL

TÜRK TİCARET BANKASI

Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 29.423,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.423,86 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 5

ZİRAAT DİNAMİK

Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 21.816,1 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.816,1 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 6

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 29.983,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.983,66 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 7

FİBABANKA

Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 26.664,12 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.664,12 TL

ANADOLUBANK

Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.472,13 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 8

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 26.913,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.913,44 TL

ON DİJİTAL

ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 26.053,55 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.053,55 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 9

CEPTETEB

Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %41,08
Net Kazanç: 29.712,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.712,66 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 10

GETİR FİNANS

Günlük Vadeli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 27.677,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.677,95 TL

DENİZBANK

Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 26.324,14 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.324,14 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 11

YAPI KREDİ

Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 25.983,42 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.983,42 TL

VAKIF KATILIM

Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %39
Net Kazanç: 28.597,06 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.597,06 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 12

DENİZBANK

E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,75
Net Kazanç: 28.027,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,4 TL

AKBANK

Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,75
Net Kazanç: 28.027,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,4 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 13

QNB

E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

N KOLAY

N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 28.317,81 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.317,81 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 14

ZİRAAT DİNAMİK

Standart Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

GETİR FİNANS

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 15

ZİRAAT BANKASI

Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL

ON DİJİTAL

E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 16

ING

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL

ODEA

Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761,64 TL

1 milyon TL nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum 17

ENPARA

Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %36,75
Net Kazanç: 26.580,82 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580,82 TL

ZİRAAT KATILIM

Anında Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

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Anahtar Kelimeler:
banka mevduat faizi
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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