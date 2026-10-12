1 milyon TL'nin getirisi banka banka belli oldu: Mevduat faizinde son durum

1 milyon TL mevduat faizi ne kadar? 1 milyon TL faiz getirisi pek çok vatandaş tarafından merak edilenler arasında bulunuyor. Özellikle birikimlerini bankada vadeli mevduatta değerlendirmeyi düşünenler bankalar tarafından sunulan mevduat faizlerini ve 32 günlük vadede sağlanan getiriyi araştırıyor. Banka banka son rakamlar belli oldu. İşte mevduat faizlerinde son durum...
Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.854 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.854 TL
Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 24.736,8 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.024.736,8 TL
Kazandıran Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.472,13 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL
Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 29.423,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.423,86 TL
Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 21.816,1 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.816,1 TL
Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 29.983,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.983,66 TL
Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 26.664,12 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.664,12 TL
Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.472,13 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472,13 TL
VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 26.913,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.913,44 TL
ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 26.053,55 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.053,55 TL
Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204,95 TL
Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %41,08
Net Kazanç: 29.712,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.712,66 TL
Günlük Vadeli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 27.677,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.677,95 TL
Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 26.324,14 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.324,14 TL
Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 25.983,42 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.983,42 TL
Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %39
Net Kazanç: 28.597,06 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.597,06 TL
E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,75
Net Kazanç: 28.027,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,4 TL
Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,75
Net Kazanç: 28.027,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.027,4 TL
E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL
N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 28.317,81 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.317,81 TL
Standart Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL
Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL
Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484,93 TL
E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL
Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL
Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123,29 TL
Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761,64 TL
Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %36,75
Net Kazanç: 26.580,82 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580,82 TL
Anında Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum