1 milyon TL'nin getirisi değişti! Bankada parası olanlar dikkat, 32 günde...

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha gerçekleştirdi. Bu hamle sonrası bankaların mevduat faiz oranları da araştırılmaya başlandı. Peki, mevduat faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bankalar mevduat faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Perşembe, politika faizinin yüzde 42,50 seviyesine çekilmesinden önce, 1 milyon TL mevduat için çok sayıda bankada en yüksek oran yüzde 48 olarak göze çarpıyordu. 10 Mart 2025 haftası başlarken yüzde 48'lik mevduat oranı yalnızca yeni müşteri kampanyası kapsamında ve iki banka tarafından sunulmaya devam ediyor.
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gelen ilk haftada bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şu şekilde oldu:
Diğer yandan faiz indirimlerinden önce ve mevduata yüzde 10 stopaj uygulamasının sürdüğü Aralık 2024'te, 1 milyon TL mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık 43 bin 400 TL olarak gerçekleşiyordu. O günden bugüne yani yaklaşık 3 aylık süreçte politika faizinde yaşanan 750 baz puanlık indirim ve stopajın yüzde 15'e çıkarılmasıyla beraber, bugün 35 bin 770 TL'ye kadar gerileyen 1 milyon TL'nin getirisi de 7 bin 630 TL gerilemiş oldu.
Öte yandan enflasyondaki gerilemeyle doğru orantılı olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sürdürmesi de beklentiler arasında.
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