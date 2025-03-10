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1 milyon TL'nin getirisi değişti! Bankada parası olanlar dikkat, 32 günde...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
10.03.2025 08:54
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Bankada parası olanlar mevduat faizlerindeki gelişmeleri dikkatle takip ederken önemli gelişmeler de yaşanıyor. 2024'ün Aralık'ında 1 milyon TL mevduatın '32 günlük' getirisi 43 bin 400 TL civarında oluyordu. Yaklaşık 3 aylık süreçte politika faizinde 750 baz puan indirim oldu ve stopaj yüzde 15'e çıktı. Bugün ise 1 milyon TL'nin getirisi 35 bin 770 TL olarak gerçekleşirken bu rakamda 7 bin 630 TL'lik gerileme kaydedildi.

1 milyon TL'nin getirisi değişti! Bankada parası olanlar dikkat, 32 günde...

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha gerçekleştirdi. Bu hamle sonrası bankaların mevduat faiz oranları da araştırılmaya başlandı. Peki, mevduat faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bankalar mevduat faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Perşembe, politika faizinin yüzde 42,50 seviyesine çekilmesinden önce, 1 milyon TL mevduat için çok sayıda bankada en yüksek oran yüzde 48 olarak göze çarpıyordu. 10 Mart 2025 haftası başlarken yüzde 48'lik mevduat oranı yalnızca yeni müşteri kampanyası kapsamında ve iki banka tarafından sunulmaya devam ediyor.

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BANKALARIN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gelen ilk haftada bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şu şekilde oldu:

  • Alternatif Bank: Yüzde 48,00
  • Anadolubank: Yüzde 48,00
  • Odea Bank: Yüzde 47,00
  • ING Bank: Yüzde 47,00
  • Fibabanka: Yüzde 47,00

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500 BİN TL'NİN GETİRİSİ

  • Mevduat tutarı: 500 bin TL
  • Mevduat oranı: Yüzde 48,00
  • Mevduat vadesi: 32 Gün
  • Net Getiri: 17 bin 885 TL

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1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

  • Mevduat tutarı: 1 Milyon TL
  • Mevduat oranı: Yüzde 48,00
  • Mevduat vadesi: 32 Gün
  • Net Getiri: 35 bin 770 TL

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3 AYDA GETİRİLER DÜŞTÜ

Diğer yandan faiz indirimlerinden önce ve mevduata yüzde 10 stopaj uygulamasının sürdüğü Aralık 2024'te, 1 milyon TL mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık 43 bin 400 TL olarak gerçekleşiyordu. O günden bugüne yani yaklaşık 3 aylık süreçte politika faizinde yaşanan 750 baz puanlık indirim ve stopajın yüzde 15'e çıkarılmasıyla beraber, bugün 35 bin 770 TL'ye kadar gerileyen 1 milyon TL'nin getirisi de 7 bin 630 TL gerilemiş oldu.

Öte yandan enflasyondaki gerilemeyle doğru orantılı olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sürdürmesi de beklentiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat banka mevduat faizi
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