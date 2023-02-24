1 milyonluk eve de 640 bin TL, 5 milyonluk eve de! DASK’ta gözden kaçan ‘üst sınır’ detayı: Daha fazlasını alamayacaklar...

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım meydana gelirken, 41 binin üzerinde can kaybı olduğu açıklandı. Enkazdan sağ olarak çıkarılan binlerce yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Afetzedeler depremin yaralarını sarmaya çalışırken, ilk etapta 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin konutun yapımı için Mart başında ilk temeller atılacak. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Gaziantep Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Adıyaman Kahta'da 297, Kilis'te 645 olmak üzere toplamda bin 797 konutun temelini atmak için sözleşmeleri imzaladı.

DASK TAZMİNATI ÜST LİMİTİ 640 BİN TL

Deprem bölgesinde evleri yıkılan vatandaşlardan, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bünyesindeki zorunlu deprem sigortasını yaptıranlar bir nebze de olsa maddi kayıplarını tazmin edebilecek. Ancak 2022 yılının kasım ayında yapılan son değişiklik ile DASK tarafından yapılan zorunlu deprem sigortasında tazminat miktarı konutun değeri ne olursa olsun 640 bin Türk Lirası ile sınırlandırıldı. Artan konut fiyatları göz önüne alındığında tazminat hem zararın tamamını karşılayamıyor hem de poliçenin alanı gereği konutun içerisindeki eşyaları teminat dışı kalıyor.

KONUT BEDELİ DAHA YÜKSEK OLSA BİLE ÜST SINIRDAN ÖDEME

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Cem Duman, Zorunlu Deprem Sigortası bulunan binalar için DASK’ın ev sahibi olan sigortalıya belirli bir üst sınıra kadar tazminat ödediğini kaydetti. Depremde hasar gören binalara ilişkin tazminat ödemelerinin hasar tespiti sonrasında en geç 30 gün içinde yapıldığını söyleyen Duman, “Zorunlu Deprem Sigortası bulunan yapılar için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depremden dolayı meydana gelen maddi hasarlara yönelik 25 Kasım 2022’den itibaren 640 bin TL üst sınırına kadar olmak üzere, ev sahibi olan sigortalıya tazminat öder. Afet Sigortaları Kanunu madde 13’e göre ‘Zorunlu Deprem Sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en geç otuz gün içinde ödenir.’ Dolayısıyla depremden önce yaşanılan konutun bedeli çok yüksek bile olsa, tüm bedeli DASK tarafından karşılanmaz, üst sınır belirlenmiştir” diye konuştu.

ÖRNEK TAZMİNAT HESABI

100 metrekare bir ev düşünelim. Bu ev 25 Kasım 2022 tarihinden önce sigortalanmış ise, teminat tutarı 150.800 TL. Aynı ev 25 Kasım 2022 tarihinden sonra sigortalanmış ise teminat tutarı 301.600 TL. 25 Kasım 2022 tarihinden önce düzenlenen bir poliçe için metrekare bedeli 25 Kasım 2022 tarihinden sonra sigortalı tarafından güncellenmemiş ise evinin yıkılması ya da ağır hasarlı olması durumunda poliçede yazılı olan teminat tutarı kadar yani 100 m2 ev için muafiyet düşüldükten sonra 147.784 TL tazminat alınması söz konusu.



