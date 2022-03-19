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1 Nisan’da daha pahalı olacak! Süte zam geldi, peynir ve yoğurt sırada…

19.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğ süt fiyatına 4 ay aranın ardından yüzde 21,2 zam yapıldı. Bir litre çiğ süt 5 lira 70 kuruş olurken, markette 10-15 lira aralığında satılan sütlerin fiyatı 2-3 lira daha pahalı satılacak. Bir dönem 18 liraya kadar süt fiyatları zam sonrası yeniden bu seviyelere çıkacak. Çiğ süte 1 Nisan itibariyle gelen yüzde 22’lik zam ile birlikte peynir, kaşar, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünlerine de zam yapılması bekleniyor.

1 Nisan’da daha pahalı olacak! Süte zam geldi, peynir ve yoğurt sırada…

Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi tarafından, litre başına 4,70 lira olan çiğ sütün tavsiye satış fiyatın 5,70 liraya yükseltildi. Karar 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ise süt üretiminde çiftçilere verilen litre başına 20 kuruş olan desteği 1 liraya çıkardı. Böylece destek oranı yüzde 400 artırılmış oldu. Bu zam sonrası peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünlerine de zam gündeme geldi.

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Pandemi süreci ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler sebebiyle üreticilerin süt üretim maliyetleri de artış gösterdi. Bir süredir süt üreticileri, maliyeti karşılayamadıklarından şikâyet ediyordu. Bu konuda dün önemli iki adım atıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla çiğ süt destekleme pirim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti. Ulusal Süt Konseyi ise 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt tavsiye satış fiyatının yüzde 21,2 artışla 5 lira 70 kuruşa yükseltildiğini açıkladı.

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MARKETLER 1 NİSAN’I BEKLİYOR

Bugün çiğ süte gelen zamla birlikte yeni fiyatların geçerli olduğu 1 Nisan’dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor. Markette satılan bir kutu sütün fiyatı en az 2 lira zamlanacak. En ucuz süt 12 liradan başlayacak. 14-15 liraya satılan markalı sütlerin fiyatı da 17-18 liraya dayanacak.

PEYNİRE, KAŞARA, TEREYAĞINA ZAM YOLDA

Aralık ayındaki çiğ süt zammının ardından peynir, kaşar ve tereyağı gibi süt ürünlerine zamlar gelmişti. Çiğ süte 1 Nisan itibariyle gelen yüzde 22 zam sonrası peynir, kaşar, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünlerinin zamlanması da kaçınılmaz oldu.


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