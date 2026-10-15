Asgari ücretle değişecek! Hesaplandı: Erken yapan az ödeyecek

Milyonlarca emekli yeni yılda ne kadar maaş zammı alacağını merak ederken bir yandan da emeklilik planlayanlar borçlanma maliyetlerini araştırıyor. Emeklilik için prim ihtiyacı olanlar veya Bağ-Kur günlerini satın almak isteyen esnaf için daha hesaplı borçlanmada son 2,5 aya girilmiş durumda. Çünkü Aralık ile beraber asgari ücretteki artış, borçlanma maliyetlerini de artıracak.

Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Faruk Erdem, yıl sonuna kadar borçlananların daha az ödeyeceğini aktardı. İşte ayrıntılar...

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik toplantıların aralıkta yapılması ve 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin geçim durumu, alım gücü ve işveren maliyeti gibi pek çok kalem ve veri değerlendirilirken diğer yandan enflasyon da önemli bir veri oluyor.

Yıl sonu enflasyonuna dair tahminler de ortaya çıkarken yıl sonu için OVP'de yüzde 28,4 tahmin edildi. Anketlerde ise yüzde 29-30 aralığında sonuçlar yer aldı.

Söz konusu oranların asgari ücreti nasıl etkileyeceği ile ilgili Erdem "Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon ortalamalarına göre yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl için de yine yüzde 25-30 aralığında bir oranda artış yapılması bekleniyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Bu oranlara göre hesaplama yapıldığında ise yüzde 25 artış ihtimalinde 33.030 olan brüt asgari ücretin 41.287,50 TL'ye, net asgari ücretin ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'ye çıkabileceği belirtildi. Yüzde 30 artış yapılması ihtimalinde ise yeni brüt ücretin 42.939 TL, net asgari ücretin de yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye çıkabileceği hesaplandı. OVP'deki yüzde 28.4 oranın hesaplamada uygulanması halinde ise brüt asgari ücretin 42.410 TL'ye, net asgari ücretin de 36 bin 49 TL'ye çıkabileceği hesaplandı.

ASGARİ ÜCRETİN BORÇLANMADAKİ ETKİSİ

Erken emeklilik için prim satın alma işlemi olan borçlanmalarda en düşük rakamların asgari ücrete göre yapıldığı belirtilirken doğum borçlanmasında aylık ödemenin asgari ücretin yüzde 32'si olduğu, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında yüzde 45'i olarak uygulandığı kaydedildi. Esnafın da ihya işlemlerinde asgari ücretin yüzde 45'i kadar ödeme yaptığı aktarıldı.

ERKEN ÖDEMEDEKİ AVANTAJ

Borçlanmalar yani prim satın alma işleminde geçerli asgari ücretin uygulandığı belirtilirken Erdem, dolayısıyla bu yıl sonuna kadar borçlanma başvurusunda bulunan sigortalılar ve esnafın 2026 rakamlarıyla ödeme yapacağını kaydetti. Erdem "1 Ocak'tan itibaren başvuranlar ise 2027 yılının rakamlarına göre ödeme yapacak. Bu durumda ödemeler yüzde 25-30 daha fazla olacak" dedi.

BORÇLANMADA KAÇ LİRALIK FARK OLACAK?

OVP'deki yüzde 28.4 oranında bir artış baz alındığında bugün 267.534 TL olan 18 aylık bir askerlik borçlanmasının 75.978 TL artarak, 343.512 TL'ye çıkacağı hesaplandı. Bugün bir çocuk için yapılan 24 aylık doğum borçlanması 253.656 TL olurken, yüzde 28.4 oranındaki artışla 2027 yılında 72 bin 24 TL yükselerek 325.680 TL'yi bulacağı aktarıldı. Böylece hem askerlik borçlanması yapan hem de doğum borçlanması yapan sigortalıların 70 bin TL'den fazla para ödemiş olacağı belirtildi.

ESNAF İÇİN FARK

Bağ-Kur'lu esnafın ihyasında ise bu sene 1 yıl için 178 bin 356 lira ödendiği aktarılırken 1 Ocak'tan itibaren bu tutarlar artacağı kaydedildi. Erdem "Örneğin asgari ücret OVP'deki 2026 enflasyonu tahmini kadar yani yüzde 28.4 artırılsa, 1 yıllık ihya 229 bin 8 liraya yükselecek. Böylece esnaf 1 yıllık ihyada 50.632 lira daha az ödeyecek" dedi.

Doğum borçlanması ile kadınların 2160 gün (6 yıl) prim kazanabildiği, böylece yaşı tamamsa 6 yıl erken emekli olduğu aktarılırken erkeklerin ise askerlik sürelerini satın alarak primlerini tamamladığı, hatta sigortadan önceki askerlik borçlanmasının işe girişi geri çekerek erken emeklilik imkanı sağladığı belirtildi.

Borçlanma için hemen ödeme yapılmadığı da vurgulanırken yıl sonuna kadar e-Devlet veya SGK müdürlüklerinden bizzat başvuru yapanların asgari ücret artışından etkilenmeyeceği kaydedildi. Mevcut rakamlardan yararlanabilmek için sadece başvuru yapmanın yeterli sayılacağı, hemen ödeme yapılmadığı aktarıldı. Başvurunun değerlendirildiği, 1 ay kadar sonra bir ödeme emri geldiği ve bunu ödemek için de 2 ay süre verildiği, dolayısıyla başvurudan sonra yaklaşık 3 ay kadar sürenin olduğu belirtildi.