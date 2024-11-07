1 Ocak 2025 tarihine kadar çipli kimlik kartınızı almalısınız! Tapu düğmeye bastı: Eski nüfus cüzdanına alım-satım yok!

Nüfus cüzdanının değiştirilmesinde herhangi bir değişim tarihi zorunluluğu bulunmuyor. Yeni kimlik kartınızı almak için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden randevu alabilirsiniz.

Yeni kimlik kartınızı almak için ise gereken evraklar şu şekilde:



Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

Kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge

Bir adet biyometrik fotoğraf

1 OCAK 2025 TARİHİNDEN SONRA ZORUNLU

Kimlik değişiminde herhangi bir tarih zorunluluğu bulunmazken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü düğmeye bastı. Tapu işlemlerinin daha güvenli olması için 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla eski nüfus cüzdanı ile işlem yapılamayacak.

Buna göre, tapu dairesinde işlem yapacak vatandaşlar, çipli kimlik kartları ile kuruma gelmesi gerekiyor. Kimliğini yenileyemeyen vatandaşlar ise gayrimenkul alım-satımı yapamayacak.

EHLİYET YENİLEMEYENLER DİKKAT! SÜRE AZALIYOR

1 Ocak 2016 yılından önce ehliyetini alanlar için ehliyet yenileme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor. Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.