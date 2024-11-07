FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 Ocak 2025 tarihine kadar çipli kimlik kartınızı almalısınız! Tapu düğmeye bastı: Eski nüfus cüzdanına alım-satım yok!

1 Ocak 2025 tarihine kadar çipli kimlik kartınızı almalısınız! Tapu düğmeye bastı: Eski nüfus cüzdanına alım-satım yok!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.11.2024 11:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de nüfus cüzdanı belgesi yerini çipli kimlik kartına bıraktı. Kimlik sorgulama işlemini kolaylaştıran çipli kimlik kartını almak ise zorunlu. İnternet üzerinden alınan randevu ile nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartınıza sahip olabilirsiniz. Tapu'da işlemi olan vatandaşların ise 1 Ocak 2025 tarihine kadar kimliklerini değiştirmesi gerekiyor. Çünkü, tapu işlemlerinin daha güvenli şekilde yapılması amacıyla eski tip nüfus cüzdanı kullanımına son verilecek.

1 Ocak 2025 tarihine kadar çipli kimlik kartınızı almalısınız! Tapu düğmeye bastı: Eski nüfus cüzdanına alım-satım yok!

Nüfus cüzdanının değiştirilmesinde herhangi bir değişim tarihi zorunluluğu bulunmuyor. Yeni kimlik kartınızı almak için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden randevu alabilirsiniz.

Yeni kimlik kartınızı almak için ise gereken evraklar şu şekilde:

  • Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
  • Kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge
  • Bir adet biyometrik fotoğraf

tapu aa

1 OCAK 2025 TARİHİNDEN SONRA ZORUNLU

Kimlik değişiminde herhangi bir tarih zorunluluğu bulunmazken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü düğmeye bastı. Tapu işlemlerinin daha güvenli olması için 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla eski nüfus cüzdanı ile işlem yapılamayacak.

Buna göre, tapu dairesinde işlem yapacak vatandaşlar, çipli kimlik kartları ile kuruma gelmesi gerekiyor. Kimliğini yenileyemeyen vatandaşlar ise gayrimenkul alım-satımı yapamayacak.

ehliyet

EHLİYET YENİLEMEYENLER DİKKAT! SÜRE AZALIYOR

1 Ocak 2016 yılından önce ehliyetini alanlar için ehliyet yenileme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor. Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var 2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet tapu Kimlik kartı
En Çok Okunan Haberler
Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti!

Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti!

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

Tarihi yalı rekor fiyatla satıldı! İşte yeni sahibi...

Tarihi yalı rekor fiyatla satıldı! İşte yeni sahibi...

Bir yanda 450 bin TL, bir yanda 60 bin TL gelir! Parası olan...

Bir yanda 450 bin TL, bir yanda 60 bin TL gelir! Parası olan...

Dev Alman markası 2008 krizinden daha kötüsünü yaşıyor

Dev Alman markası 2008 krizinden daha kötüsünü yaşıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.