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1 Ocak itibarıyla tarih oluyor! GİB milyonlara 'Sona eriyor' mesajı ile uyardı: Artık yurt dışı harç pullarını buradan alacaksınız

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 15:18
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yurt dışı çıkış harç pullarının alınarak ödenmesi döneminin 1 Ocak itibarıyla son bulacağını duyurmuştu. 1 Ocak 2025'e sayılı günler kala Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşlara mesaj atarak pulların nereden alınacağını bildirdi.

1 Ocak itibarıyla tarih oluyor! GİB milyonlara 'Sona eriyor' mesajı ile uyardı: Artık yurt dışı harç pullarını buradan alacaksınız

Yeni yılla beraber yeni düzenlemeler de geliyor. Zamlar, yürürlüğe girecek olan düzenlemeler derken Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları doğrudan ilgilendiren düzenleme için mesaj attı. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yurt dışı harç pulları online, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödenecek.

BASILI HARÇ PULU TARİH OLUYOR

Dijital uygulamaların yaygınlaşması ile beraber artık basılı harç pulları yürürlükten kalkıyor. Yeni yılın ilk gününde geçerli olacak olan düzenleme için GİB, vatandaşlara bilgilendirici mesaj iletti.

HARÇ-PULU

GİB VATANDAŞA MESAJ ATTI

Atılan mesajda yurt dışına çıkış harç paralarının Dijital Vergi Dairesi ya da GİB Mobil uygulamasının yanı sıra bankaların online işlemleri, PTT, havalimanlarının çıkış kapılarındaki kiosk cihazlarından ödenebileceği ifade edildi.
Ayrıca, basılı harç pullarının artık kullanılmayacağını vatandaşa duyurmak için İstanbul Havalimanı'na bilgilendirici afişler de asılmıştı. Asılan afişlerde, "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" sözleri yer almıştı.

HARÇ-PULU

YURT DIŞI HARÇ PULU NEREDEN ALINACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vatandaşlara ileten SMS'te şu cümleler kullanıldı:
"Değerli mükellefimiz, 1/1/2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz. İyi günler dileriz. Gelir İdaresi Başkanlığı"

GİB

10 OCAK TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bu yılın sonuna kadar geçerli olan 500 lira üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

Yurt dışına çıkış harcı, Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamalarıyla yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yatırılmaya devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
gelir idaresi başkanlığı
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