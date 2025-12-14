FİNANS

1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor 'Finansal olarak ödüllendirecek'

Araç kullanan herkesi ilgilendiren yeni trafik sigortası düzenlemesi 1 Ocak 2026'dan itibaren başlıyor. Hasarsızlık indiriminin artık araca değil sürücüye bağlanacağının belirtildiği düzenlemede yıllardır kazasız araç kullanan sürücülerin ikinci araçta da indirimli prim ödeyebileceği aktarılıyor. Buna göre; uygulama ile iyi sürücünün korunacağı, kötü sürücünün de avantajının sonlanacağı kaydediliyor.

Hande Dağ

Araç kullanan herkesi ilgilendiren değişiklikler için geri sayım başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayınladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeyle trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi sil baştan yenileniyor. Uygulamayla beraber; sürücülerin hasarsızlık basamağının, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacağı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa bile aynı basamaktan işlem görecek. Benzer şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücülerin de yeni araçlarında avantaj elde edemeyeceği vurgulanıyor.

"UYGULAMA İYİ SÜRÜCÜYÜ CEZALANDIRIYORDU! ARTIK BU ADALETSİZLİK SONA ERDİ"

Haberde konuşan sektör temsilcilerinin, mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kalktığını vurguladığı aktarıldı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirtip "İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi" ifadelerini kullandı. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu aktardı.

"TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMAYANLAR İÇİN BU AY AVANTAJLI OLABİLİR"

SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatan Bağcı “Ocak ayında yılı genel olarak değerlendirerek bir düzenleme yapabiliyor. O yüzden trafik sigortası yaptırmayanlar için bu ay avantajlı olabilir. Kaskoda ise şirketler rekabet nedeniyle son yılların en düşük primlerini sunuyor. Aralık ayında kasko yaptırmak ciddi fırsatlar barındırıyor. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kasko teklifleri var" ifadelerini kullandı.

"BİR KADEME DÜŞÜRÜLECEK! BU UYGULAMA DAHA ÖNCE YOKTU"

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece de yeni dönemde önemli bir detaya dikkat çekerek "Poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmasına rağmen bu sürede kaza olursa, sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek. Bu uygulama daha önce yoktu. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmamalı. Aksi hâlde para cezası ve trafikten men yaptırımı söz konusu. Sürücüler yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını mutlaka kontrol etmeli" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Araç trafik trafik sigortası
