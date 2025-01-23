1 Ocak'ta yürürlüğe girdi! 'Aman ha dikkat edin' diyerek uyardı...' Bakkalından manavına 'Çok büyük cezalar var'

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 2013 yılında değişiklik yapılmıştı ancak bu karar 5 defa ertelenerek 2025 yılında geçerli oldu. 1 Ocak 2025 itibarıyla Avrupa Birliği normları çerçevesinde 50’den az çalışanı olan (1 kişi dahi) işyerleri için bu kanun geçerli oldu.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012’de çıktığında, 50'den az personel bulunduran ve az tehlikeli sınıfta yer alan çalışma yerleri için ‘’işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı’’ maddesinin süresi uzatılmıştı. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise herhangi bir süre uzatılmadı. Buna göre, Bakkalından manavına kadar yanında sadece 1 kişi dahi çalıştıran küçük esnafa kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmek zorunda.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdursun, "Aman ha, dikkat edin, çok büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz" sözleri ile başladı.
Erdursun, bu konuya dikkat etmeyen esnafa en az aylık 88 bin 663 lira ceza kesileceğini belirtti. Erdursun, 50'den az çalışan bulunduran işyerlerinin bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için bu yöntemleri uygulayabileceklerini aktardı:
"-50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve işverenler bu yükümlülüğü
-Aşağıdaki yöntemlerle yerine getirebilirler.
-Çalışanları arasında uygun nitelikte personel görevlendirmesi yapmak,
-Gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenmek,
-Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB veya ÇASMER’lerden (Çalışan Sağlığı Birimi) hizmet almak"
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