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1 Ocak'ta yürürlüğe girdi! 'Aman ha dikkat edin' diyerek uyardı...' Bakkalından manavına 'Çok büyük cezalar var'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 09:41
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Küçük esnaftan büyük kurumlara kadar çalışan bulunan her yerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi zorunlu oldu. Yanında bir kişi bile çalıştırıyorsanız bu bu yükümlülüğü yerine getirmeniz gerekiyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'ndaki değişiklikleri açıkladı.

1 Ocak'ta yürürlüğe girdi! 'Aman ha dikkat edin' diyerek uyardı...' Bakkalından manavına 'Çok büyük cezalar var'

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 2013 yılında değişiklik yapılmıştı ancak bu karar 5 defa ertelenerek 2025 yılında geçerli oldu. 1 Ocak 2025 itibarıyla Avrupa Birliği norm­ları çerçevesinde 50’den az ça­lışanı olan (1 kişi dahi) işyerleri için bu kanun geçerli oldu.

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KÜÇÜK ESNAF OLSANIZ BİLE ZORUNLU

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven­liği Kanunu 30 Haziran 2012’de çıktığında, 50'den az personel bulunduran ve az tehlikeli sınıfta yer alan çalışma yerleri için ‘’işyeri hekimi ve iş güven­liği uzmanı’’ maddesinin süresi uzatılmıştı. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise herhangi bir süre uzatılmadı. Buna göre, Bakkalından manavına kadar yanında sadece 1 kişi dahi çalıştıran küçük esnafa kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmek zorunda.

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'ÇOK BÜYÜK CEZALAR VAR'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdursun, "Aman ha, dikkat edin, çok büyük cezalar­la karşı karşıya kalabi­lirsiniz" sözleri ile başladı.

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Erdursun, bu konuya dikkat etmeyen esnafa en az aylık 88 bin 663 lira ceza kesileceğini belirtti. Erdursun, 50'den az çalışan bulunduran işyerlerinin bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için bu yöntemleri uygulayabileceklerini aktardı:

"-50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve iş­verenler bu yükümlülüğü
-Aşağıdaki yöntemlerle yeri­ne getirebilirler.
-Çalışanları arasında uygun nitelikte personel görevlendir­mesi yapmak,
-Gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenmek,
-Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB veya ÇASMER’lerden (Ça­lışan Sağlığı Birimi) hizmet al­mak"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İş Sağlığı Ve Güvenliği para cezası Özgür Erdursun
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