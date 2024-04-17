FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 Ocak'ta yürürlüğe girmişti! Restoran ve kafelerde denetim! Uymayanlara para cezası uygulanacak

1 Ocak'ta yürürlüğe girmişti! Restoran ve kafelerde denetim! Uymayanlara para cezası uygulanacak

17.04.2024 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı ekiplerinden restoran ve kafelere fiyat etiketi denetimi yapıldı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamaya uymayanlara da idari para cezası kesiliyor.

1 Ocak'ta yürürlüğe girmişti! Restoran ve kafelerde denetim! Uymayanlara para cezası uygulanacak

Ticaret Bakanlığı ekipleri Ankara, İstanbul ve İzmir’deki yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelere yönelik tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

044f06cd-4235-4c46-8509-2b03dfb0b6a6

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ çerçevesinde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartı getirilmişti.

FİYAT ETİKETİ DENETİMİ

Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki işletmede denetim yaptı. Ekipler, işletmenin giriş kapısının önünde ve hizmet sunulan masaların üstünde yer alması gereken tarife ve fiyat listesini inceledi. Ayrıca, Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan’ın gözetiminde yapılan denetimde, menüde tüketiciye servis ücreti bilgisinin açık bir şekilde verilip verilmediği kontrol edildi.

27148167-c98d-4a03-a4b2-554748f8041d

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda Tan, “Restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken fiyat ve tarife listesiyle ilgili bir denetim gerçekleştirdik. Ayrıca lokanta ve restoranda servis ücreti alınıyorsa bu ücretin fiyat ve tarife listesinde veya menüde gösterilip gösterilmediğini kontrol ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Denetim yapılan işletmede yönetmeliğe uygun durumla karşılaşılmadığını belirten Tan, denetimlerin devam edeceğini kaydetti. Fiyat etiketlerinde tüketiciye eksik bilgi veren işletmelere ise idari para cezası uygulanacağını dile getirdi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil için yola çıkılmıştı: Bayramda ne kadar akaryakıt kullanıldı?Tatil için yola çıkılmıştı: Bayramda ne kadar akaryakıt kullanıldı?
Piyasalar takip ediyordu: Euro Bölgesi enflasyonu açıklandıPiyasalar takip ediyordu: Euro Bölgesi enflasyonu açıklandı
Yeni dönem 4 Mayıs'ta başlıyor: İstanbul-Sivas arası 7 saate düşecekYeni dönem 4 Mayıs'ta başlıyor: İstanbul-Sivas arası 7 saate düşecek
Anahtar Kelimeler:
Ceza restoran denetim kafe
En Çok Okunan Haberler
'Değişim' rüzgarı AK Parti'de

'Değişim' rüzgarı AK Parti'de

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı

AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı

"Yavru saray" paylaşımına ateş püskürdü: Jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar

"Yavru saray" paylaşımına ateş püskürdü: Jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar

Asgari ücrete ara zam yok! Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Asgari ücrete ara zam yok! Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.