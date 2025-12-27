FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! O ilde simide zam geldi

Ticaret Bakanlığı’nın yıl sonuna kadar dondurduğu İzmir gevrek fiyatları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni tarifeye geçiyor. Hem gramajı 100 grama yükselen hem de fiyatı 20 TL olan İzmir gevreği için Oda Başkanı Erişen, "Vatandaşlarımızdan 5 liralık artış için anlayış bekliyoruz" dedi.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! O ilde simide zam geldi
Cansu Akalp

İzmir’in simgesi haline gelen gevrek (simit) fiyatlarında, Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı "fiyat dondurma" süreci sona eriyor. Yeni yılla birlikte İzmirli vatandaşlar, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gevreği zamlı tarifeyle tüketmeye başlayacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile mevcut 15 liralık satış fiyatı 20 liraya yükselirken, gevreğin gramajında da değişikliğe gidilecek.

Daha önce eylül ayında yapılan değerlendirmede 90 gramlık gevreğin 20 TL’den satışa sunulması kararlaştırılmıştı. Ancak Bakanlık, bu artışı yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı. 31 Aralık ile birlikte bu süre sona eriyor ve yeni fiyatlar uygulanmaya başlanacak.

1 Ocak tan itibaren geçerli olacak! O ilde simide zam geldi 1

GEVREKÇİLER ODASINDAN AÇIKLAMA

İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, kamuoyunda “zam” olarak algılanan artışın aslında dört ay önce kabul edilen tarifenin uygulanması olduğunu söyledi.

Erişen şu ifadeleri kullandı:

“Gevreğin gramajı 90 gramdı, yeni tarifeyle birlikte 100 grama çıkardık. Bakanlığın isteğine karşı çıkmadık, İzmirliler daha uzun süre ucuz gevrek yesin diye 15 liradan satışa devam ettik. 1 Ocak’tan itibaren 100 gram gevreği 20 liradan satacağız. Vatandaşlarımızdan 5 liralık artış için anlayış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı yoğunluğu başladı! Oteller dolup taşıyor: 4 kişilik bir aile için fiyat...Yılbaşı yoğunluğu başladı! Oteller dolup taşıyor: 4 kişilik bir aile için fiyat...
Altının gram fiyatının artması Trabzon hasırının değerine değer kattıAltının gram fiyatının artması Trabzon hasırının değerine değer kattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İzmir vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.