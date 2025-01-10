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1 Şubat'ta başlıyor! İTO'nun enflasyon hesaplaması değişiyor... Yeni kalemler sepete girdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.01.2025 13:12
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ocak ayı meclis toplantısında konuştu. Avdagiç, 1 Şubat 2025 yılı itibarıyla İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin muhteviyatla yayımlanmaya başlayacağını bildirdi.

1 Şubat'ta başlıyor! İTO'nun enflasyon hesaplaması değişiyor... Yeni kalemler sepete girdi

İstanbul Ticaret Odası her ay İstanbul'un enflasyonunu açıklıyor. Şubat ayında ise yeni bir indekse geçmeye karar verdi. İTO, kentte; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 1995 yılı bazlı açıklanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni yeniledi. İlk sonuçları 1 Şubat’ta açıklanacak yeni indekste ana harcama grup sayısı 8’e, madde sayısı 493’e, fiyat toplama sayısı da 24 bin 500’e çıkarılıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in açıkladığı duyuruda, 1995 ve 1985 bazlı Ücretliler Geçinme İndekslerinin, değişen tüketim alışkanlıkları ve hayatımıza giren yeni hizmet ve ürünleri temsilinde güncelleme gerekliliği nedeniyle yenilenmesine karar verildiği aktarıldı.

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Uzman akademisyenlerden oluşturulan bilim kurulunun, İTO’nun ilgili müdürlüğü ve Nielsen IQ Türkiye ile, aylık 350 hane takip edilerek toplamda 2 bin 400 hanenin katılım gösterdiği hane halkı tüketim araştırması yaptığına işaret eden Avdagiç, şu cümleleri kurdu:

“Araştırma sonucu, mevcut sepetimizdeki 8 olan ana harcama grup sayımızı 12’ye, 242 olan madde sayımızı 493 adede ve 15 bin 275 olan fiyat toplama sayımızı ise kadromuzu genişleterek 24 bin 500 adete çıkarmış bulunmaktayız”

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon ito
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