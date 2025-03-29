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1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, tüm araç sahiplerini ilgilendiriyordu ama...

29.03.2025 07:29
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Vergi kaçakçılığını önlemek ve akaryakıt satışları önlemek için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye girmişti. Ancak bugün yapılan tebliğ değişikliğiyle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırma yükümlülüğü kaldırıldı.

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, tüm araç sahiplerini ilgilendiriyordu ama...

Akaryakıt satışlarının dijital şekilde kayıt altına alınarak sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde taşıtlara TTB montajları ve akaryakıt istasyonlarına donanım montajları hızla sürüyor.

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1 TEMMUZ'A KADAR TTB TAKTIRMASI ZORUNLU

UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde; kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar; bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı tüm taşıtların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar TTB taktırması zorunluluğu bulunuyor.

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VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK!

Tüm mükelleflerin, utts.gov.tr adresinden gerekli işlemleri yaparak Türkiye genelinde yetkilendirmiş montaj firmalarından kendilerine en uygun montaj noktasını seçip 30 Nisan 2025 gün sonuna kadar TTB montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. UTTS sayesinde, yakıt alımı sırasında plaka bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılacak, usulsüz belge düzenlenmesi engellenecek, böylece her yıl milyarlarca liralık vergi kayıplarının önüne geçilecek. UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, belirtilen süre içinde sisteme kaydolmayan vergi mükellefleri akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.

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BİREYSEL ARAÇLARDA TTB YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

29 Mart 2025 tarihinde yapılan Tebliğ değişikliği ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tescil edilerek piyasaya sürülecek bireysel araçlara TTB taktırma yükümlülüğü kaldırıldı.

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Ayrıca söz konusu tebliğ değişikliğiyle, LPG'li araçlara TTB ve akaryakıt istasyonlarında bulunan LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulum süresi de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

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UTTS kapsamında montaj ve aktivasyonu tamamlanmış araç sayısı 1.3 milyonu geçerken taşıt sahipleri tarafından verilen UTTS uygulaması kapsamında TTB taktırma yükümlülüğü olan mükellefler ve bireyler, utts.gov.tr adresine girerek kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Yetkililer vatandaşları, işlemlerini sadece utts.gov.tr adresinden yapmaları, bir mağduriyet yaşamamaları için benzer isimlerle açılan sahte internet sitelerine itibar etmemeleri ve bu sitelerden işlem yapmamaları konusunda uyarıyor.

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İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ttb Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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