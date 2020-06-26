1 Temmuz’dan itibaren zorunlu olacak E-fatura konusunda firmalara uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından e-dönüşüm alanında kapsamlı bir düzenleme yapıldı. 1 Ocak itibari ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak GİB tarafından sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Tebliğe ek olarak brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, Akaryakıt istasyonları, EPDK lisanslı şirketler, motorlu taşıt imal, ithal ve bayileri ve bavul ticareti yapan firmalari 1 Temmuz’dan itibaren E-faturaya geçmeleri zorunlu hale gelecek.

'FİRMALAR AKTİVASYONLARINI SON GÜNE BIRAKMAMALI'

Firmaların geçişlerini son güne bırakmaması gerektiğini belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, "Vergi usul kanunun tebliğine göre 1 Temmuz itibariyle yönetmelik kapsamındaki firmaların E-fatura ve E-İrsaliye’ye geçmeleri zorunlu olacak. Şirketler dijital dönüşümle hem bilgiyi dijital ortama aktarmanın rahatlığını yaşıyor hem de maliyet ve zaman avantajlarıyla verimliliklerini arttırıyor. Bilsoft ön muhasebe programı olarak E-Fatura, E-Arşiv E-İrsaliye gibi hizmetleri sunarak müşterilerimize program içerisinde işletmelerini en kısa sürede sağlayabilmek imkanı sunuyoruz. Bilsoft olarak 90 bin firmaya hizmet veriyoruz. Bu süreçte ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Müşterilerimizin işlemlerini aksatmadan mağduriyet yaşatmamak adına ek mesai yapmaktayız. Benim tavsiyem yönetmelik kapsamındaki firmaların işlemlerini son güne bırakmadan aktivasyonlarını biran önce yapmaları olacaktır. Bilsoft yazılım olarak E-Dönüşüm hizmetlerinde de müşterilerimizin her zaman yanındayız” dedi.