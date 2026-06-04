1 Temmuz itibarıyla başlıyor! Boş şişeyi getirene para iadesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade noktalarına pet şişe, kutu şişe, cam şişeleri verdiklerinde her biri için 1 lira ödeme yapılacağını söyledi.

ÜRÜN BAŞINA 1 TL İADE ALINACAK

Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi;

"Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir evreye geçiyoruz. 'Al kullan at' devri bitti, 'al kullan dönüştür devri başladı. 1 Temmuz itibarıyla market zincirlerinde, kafelerde, AVM'lerde, restoranlarda bu uygulamayı göreceksiniz. Artık pet, karton ve cam şişeleri çöp olarak görmeyeceksiniz. Bunlar katma değer.

Vatandaşımız barkod olan bu ürünleri depozito iade makinelerinden ürün başına 1 TL iade alacak. İster ücret vatandaşın e cüzdanlarına yatacak, ister vatandaşımız miktarı markette alışveriş olarak kullanabilecek.

DEPOZİTO VAR DİYE FİYAT ARTMAYACAK

Depozitolu şişeler için herhangi bir depozito ücreti alınmayacak. Depozito ücreti isteyenler hakkında yasal işlem gerçekleştirilecek.