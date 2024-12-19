1 TL'nin maliyeti 3 TL'yi geçti! Piyasada neredeyse bozuk para kalmadı... Toplayıp hurdacılara satıyorlar

Döviz fiyatlarındaki sınırlı yükselişle birlikte metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. Bozuk paraların üretim maliyetleri, maddi değerlerini aştı. 1 TL'lik madeni paranın maliyeti 3 TL'yi aştı. Yaşanan maliyet artışı sonrası 10 TL'lik bir ekmeği 3 tane 1 lirayla alamazken; 3 tane 1 TL'nin maliyetiyle 10 TL'lik bir ekmek almak mümkün hale geldi.

ASTARI YÜZÜNDEN PAHALIYA GELİYOR

Show Haber'de yer alan habere göre; Darphane, maliyeti düşürmek için gramajı düşürmüştü. Madeni para üretilirken kullanılan çinko, bakır ve nikelin oranları düşürüldü ve üretimde tasarruf sağlandı ama alaşımların değeri artınca yine astarı yüzünden pahalıya geldi.

PİYASADA 1 TL KALMADI

1 TL'nin maddi değerinin 3 TL 'yi aşması sonrası fırsatçılara da adeta gün doğdu. Madeni para bulmak zorlaştı.

TOPLAYIP HURDACILARA SATIYORLAR

Piyasaya çıkar çıkmaz 1 TL'leri toplayıp hurdacılara satanlar çoğaldı.

25 VE 50 KURUŞUN MALİYETİ DE FAZLA

Diğer madeni paralarda da benzer durumlar oluştu. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2,63 TL'ye geliyor. Yani onların da maliyetleri alım gücünden fazla hale geldi.