1 yılda yüzde 180 zam! "Geçen sene 20-30 liraydı, şimdi 70 lira"

Eskişehir de kurutulmuş sebzelerin fiyatları girdilerden dolayı önemli oranda arttı. Kurutulmuş sebze tüketmek isteyen vatandaşların, yüksek zamlar sebebiyle eskisi gibi ürüne talep göstermediği öğrenildi. Zamlı fiyatları etiketlere yansıtan esnaf, soğuk havalarla birlikte daha yoğun talep görmesini beklediği kurutulmuş sebze satışlarında adeta hüsrana uğradı.

“BU FİYATLAR GEÇEN SENE 20-30 LİRA CİVARINDAYDI”

Kurutulmuş sebze fiyatlarının yüksek olması sebebiyle satışların düştüğünü belirten aktar dükkânı sahibi Tamer Kiraz, “Satışlar durgun. Bir dizide 50 tane biber var, fiyatı 70 lira. Şimdi insanlar diyor ki bu niye bu kadar pahalı? Zaten 1 dizi 6-7 kilo sebzeden oluşuyor. Bu fiyatlar geçen sene 20-30 lira civarındaydı. Fiyatlar menşeine göre de değişiyor. Gaziantep, Aydın ve Kuşadası gibi yerlerden gelişine göre fiyat yine çıkıyor. İnsanlar bu tür fiyatlarla karşılaşınca satışlar oldukça aşağıya düştü. Ihlamur satışları da aynı şekilde. Bizim ürünlerimiz Gaziantep’ten geliyor. Kurulmuş sebzeler normalde kuş aylarında çok tercih edilir. Yazın kurutulur, kışın yenilir. Ancak iklim değişikliği sebebiyle Eskişehir’de biber, patlıcan kurutmak masal oldu artık. Kurumuyor, çürüyor. Kurutulmuş sebzeler en çok Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ilgi görüyor. Havaların ısınıp, tazeleri çıkana kadar satışlar devam edecek” şeklinde konuştu.

