FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 yılda yüzde 180 zam! "Geçen sene 20-30 liraydı, şimdi 70 lira"

1 yılda yüzde 180 zam! "Geçen sene 20-30 liraydı, şimdi 70 lira"

14.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının gelmesiyle Eskişehir’de kurutulmuş sebzeler tezgâhlarda yerini alırken, 1 yılda ürünlere gelen yüzde 180 zam talepleri düşürdü. Kurutulmuş sebze fiyatlarının yüksek olması sebebiyle satışların düştüğünü belirten aktar dükkânı sahibi Tamer Kiraz, “Satışlar durgun. Bir dizide 50 tane biber var, fiyatı 70 lira. Şimdi insanlar diyor ki bu niye bu kadar pahalı? Zaten 1 dizi 6-7 kilo sebzeden oluşuyor. Bu fiyatlar geçen sene 20-30 lira civarındaydı.

1 yılda yüzde 180 zam! "Geçen sene 20-30 liraydı, şimdi 70 lira"

Eskişehir de kurutulmuş sebzelerin fiyatları girdilerden dolayı önemli oranda arttı. Kurutulmuş sebze tüketmek isteyen vatandaşların, yüksek zamlar sebebiyle eskisi gibi ürüne talep göstermediği öğrenildi. Zamlı fiyatları etiketlere yansıtan esnaf, soğuk havalarla birlikte daha yoğun talep görmesini beklediği kurutulmuş sebze satışlarında adeta hüsrana uğradı.

“BU FİYATLAR GEÇEN SENE 20-30 LİRA CİVARINDAYDI”

Kurutulmuş sebze fiyatlarının yüksek olması sebebiyle satışların düştüğünü belirten aktar dükkânı sahibi Tamer Kiraz, “Satışlar durgun. Bir dizide 50 tane biber var, fiyatı 70 lira. Şimdi insanlar diyor ki bu niye bu kadar pahalı? Zaten 1 dizi 6-7 kilo sebzeden oluşuyor. Bu fiyatlar geçen sene 20-30 lira civarındaydı. Fiyatlar menşeine göre de değişiyor. Gaziantep, Aydın ve Kuşadası gibi yerlerden gelişine göre fiyat yine çıkıyor. İnsanlar bu tür fiyatlarla karşılaşınca satışlar oldukça aşağıya düştü. Ihlamur satışları da aynı şekilde. Bizim ürünlerimiz Gaziantep’ten geliyor. Kurulmuş sebzeler normalde kuş aylarında çok tercih edilir. Yazın kurutulur, kışın yenilir. Ancak iklim değişikliği sebebiyle Eskişehir’de biber, patlıcan kurutmak masal oldu artık. Kurumuyor, çürüyor. Kurutulmuş sebzeler en çok Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ilgi görüyor. Havaların ısınıp, tazeleri çıkana kadar satışlar devam edecek” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Asgari ücrette 'uzlaşma' mesajı! Bakan Bilgin duyurdu: Diğer ücretleri de rahatlatacakSon dakika: Asgari ücrette 'uzlaşma' mesajı! Bakan Bilgin duyurdu: Diğer ücretleri de rahatlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler
Akaryakıt istasyonlarına akın ettilerAkaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat!

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.