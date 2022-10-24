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10.008 TL'ye varan eğitim ve öğretim yardımı! Başvurular e-Devlet'ten! İşte şartları...

24.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğrenciye 10 bin 8 TL'ye varan eğitim yardımı sağlanıyor. E-Devlet üzerinden başvurular alınırken yardım paraları, uygun görülen bankalar aracılığıyla hesaplara yatıyor. Başvuruda bulunmak için öğrenimin devam etmesi ilk kural arasında bulunuyor. İşte eğitim yardımı başvuru şartları...

10.008 TL'ye varan eğitim ve öğretim yardımı! Başvurular e-Devlet'ten! İşte şartları...

İlköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödemesi yapılıyor. Toplamda 19 bin 451 öğrenciye 136 milyon TL eğitim öğretim yardımı sağlanacak. İşte detaylar...

BANKAYA YATACAK!

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin, 4/a ve 4/b statüsünden aylık alan hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. 4/a ve 4/b statüsünden aylık almayan hak sahipleri ile 4/c statüsünden aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için ödemeler aynı banka şubesine yatacak.

Bu bankaların dışındaki bankalardan aylık alanların ödemeleri ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek. Hak sahiplerinin yasal ya da temsilcilerinin bankaya müracaat etmesi gerekiyor.

10.008 TL'ye varan eğitim ve öğretim yardımı! Başvurular e-Devlet'ten! İşte şartları...

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yapılabilir. YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeme yapılır. Ayrıca YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak gerçekleştirebilirler.

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eğitim yardım

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