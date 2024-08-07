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10,20,50 TL derken 100 TL banknota da elveda! ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Darphane’ye madeni para talimatı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.08.2024 07:39
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Yükselen enflasyon piyasadaki para akışında değişikliğe sebep oldu. Bu kapsamda 10 TL, 20, TL gibi banknotlar ATM kasalarına veda ederken en küçük rakam 50 TL'nin de rafa kalktığı görüldü. Bu kapsamda en az çekim limitinin artık 200 TL olacağı iddia ediliyor. Öte yandan esnafın dört gözler beklediği madeni para üretimi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Darphane'ye talimat gitti.

10,20,50 TL derken 100 TL banknota da elveda! ATM’de nakit para çekiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Darphane’ye madeni para talimatı

ATM’lerde nakit para çekim limiti 30 bin liraya kadar yükselmişti. Türk Lirası’nın reel değeri 40 ayın zirvesine ulaşmış olsa da piyasada işler istenilen düzeyde gitmiyor. Bu kapsamda 10 TL, 20 TL gibi küçük meblağlar banka ATM'lerinde daha az kullanılmaya başlanırken, en ufak banknot ATM kasalarında 50 TL oldu.

ATM’LERDE PARA ÇEKİMİNDE YENİ DÖNEM

Bu durum enflasyonun günlük hayattaki etkisinin bir yansıması olarak görülürken ATM'lerdeki yeni dönemi Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından duyurdu.

100 TL BİLE RAFA KALKIYOR

Babuşcu paylaşımında, “Bankalar 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladı” bilgisini paylaşırken, “Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak” iddiasında bulundu.

TÜRK LİRASI (315)

500 TL BANKNOT MU GELİYOR?

500 ve 1000 liralık banknot için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan daha önce duyulmadık bir mesaj gelmiş, teknik analizler ile çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” demişti.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN MADENİ PARA TALİMATI

Öte yandan piyasada yaşanan madeni para sıkıntısına da çözüm olacak açıklama geçtiğimiz günlerde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız’dan gelmişti. Yıldız, özellikle esnafın beklediği haberi şu sözlerle duyurmuştu:

“Normal tedavül para olan 5 lira piyasaya sürülmeye devam edilmekte olup 20 milyon adedi geçti. 2024'ün sonuna kadar 850 milyon adet 5 liranın piyasaya sürülmesi hedeflendi. Yine benzer şekilde 400 milyonun üzerinde 50 kuruşta bir hedefimiz var. 7 milyon adet 25 kuruş üretim hedefi var. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda konulmuş rakamlardır.”

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banknot madeni para
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