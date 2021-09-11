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10 adımda emekli olun! Başvurular ne zaman?

11.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigorta başlangıç günü, yaş ve yatırılan primler emeklilikte son derece önemli. Kimisi emeklilik için yaşı beklerken, kimisi de primlerini tamamlayamadığı için emekli olamıyor. Artık primlerinizi kolayca tamamlayarak emekli olabilirsiniz. İşte 10 adımda emeklilik…

10 adımda emekli olun! Başvurular ne zaman?

Pandemide çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte pek çok kişi borçlarından kurtulma fırsatı buldu. Bununla birlikte primlerini ödeyemeyenler de yapılandırma fırsatından yararlanarak emeklilik hayaline kavuştu. Bu haberimizde 10 adımda nasıl emekli olabileceğinizi anlattık. Siz de bu adımları uygulayarak hayalini kurduğunuz emekliliğe kavuşabilirsiniz.

YAPILANDIRMA İLE BORÇLARIN GECİKME FAİZİ SİLİNİYOR

Yapılandırma yasası Bağ-Kur’luların yüzünü güldürdü. Primlerini ödeyemeyenler için önemli bir fırsat olan yapılandırma ile 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılıyor. Bunun için ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, gerekiyor. Borçların gecikme faizleri silinip, bunun yerine Yİ-ÜFE farkı eklenecek. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURULMAZSA NE OLUR?

Prim borçlarının yapılandırılmaması veya 1 Kasım'a kadar ödenmemesi halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetler dondurularak, prim borçları silinecek.

Bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler ihya edilebilecek.

Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.

KREDİ ÇEKEREK YAPILANDIRMA BORCUNUZU ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Yapılandırmadan yararlanarak emekli olmak isteyenler, nakit parası bulunmadığı için başvurudan kaçınıyor; ancak yapılan anlaşmalarla kredi çekerek prim borçlarınızı kapatabilirsiniz. Hem emekli olup hem de kredi borcunuz sizin cebinizden para çıkmadan emekliliğinizden kesilerek ödenir.

Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi durumunda 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar yararlanabiliyor.

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılara da aynı imkan var.

YAPILANDIRMA BORCU İÇİN KREDi NASIL ALINIYOR?

Önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvuru yapılıp, buradan alınacak 'Emekli olunabilir' yazısıyla 3 bankanın şubelerine müracaat edilebilecek. Bu bankalar, Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank.

KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kullanılabilecek.

EMEKLİ AYLIĞI İLE GERİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Aylığın bağlanmasının ardından emekli maaşıyla geri ödeme yapılacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sizin cebinizden para çıkmadan hem emekli olacaksınız hem de kredi borcunuz ödenecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR DA YAPILANDIRMADAN YARARLANABİLİR Mİ?

Yapılandırma Kanunu Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.

Bu ay başvuranlar da geçen yılın Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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