10 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Borsa İstanbul'da pozitif seyir sürüyor, asgari ücret görüşmeleri başladı...

Bugün milyonlarca vatandaş için kritik bir gün. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor Masada nelerin konuşulacağı ise merak konusu. Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi, kasım ayında 50,6 seviyesine geriledi. Finans dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri Fintables aktarmaya devam ediyor...

ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ Borsa İstanbul’da pozitif seyir devam ediyor, 10 bin sınırı da aşıldı. 1 aylık performansı %11,68 olarak gerçekleşirken, kasım ayında finansal enstrümanlar arasında Borsa İstanbul birinci sırada.

☑ Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, Çalışma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.

☑ İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi, kasım ayında 50,6 seviyesine geriledi. Almanya’daki zayıf ekonomik aktivite, gerilemenin en önemli sebebi olarak öne çıkıyor.

☑ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) blog sayfasında yayımlanan yazıda, dezenflasyon sürecinde çıktı açığı ve çıktı fazlası kavramlarını ele alındı. Yazıda 2023 yılı ikinci çeyreğinde çıktı açığı pozitif seviyelere ulaştıktan sonra parasal sıkılaşma ile gerilemeye başladığına dikkat çekilmiş.

AJANDA

2 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu ile 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

3 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları’ temasıyla 8'incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne katılacak.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul’un 5 Kasım’da başlayan yolculuğu hız kesmeden devam ediyor. Önce ABD seçimleriyle başlayan süreç; daha sonrasında aralık ayında faiz indirim beklentilerinin ortaya çıkması, SEDDK ve BDDK’nin enflasyon muhasebesi uygulamama kararları ve açığa satışın tekrar dönecek olması ile devam etti. Borsayı destekleyen en son haber Suriye’de rejimin düşmesi oldu. Suriye meselesi politik kazanım olarak görülmesi itibarıyla da komşu ülkenin ekonomik ihyası anlamında da Türkiye için olumlu değerlendiriliyor.

Borsa İstanbul’un son 1 aylık performansı %11,68 olarak gerçekleşti. Hacimler de toparlanarak 100 milyar TL seviyelerinde konsolide oldu. Dün BIST-100 endeksi çimento, inşaat ve demir çelik hisselerindeki performansın etkisiyle %1,75 yükseldi. Taş, toprak, çimento (XTAST) %8,19 değer kazandı. Borsa İstanbul’un bir sonraki bariyeri 26 Aralık Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Piyasada herkesin 1 milyon dolarlık sorusu aynı: Aralıkta faizler inecek mi?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BUGÜN TOPLANIYOR

Asgari ücrette bugün maratonun ilk günü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işçi ve işveren tarafları masada olacak. Bu süreç, 2024 Temmuz verilerine göre doğrudan yaklaşık 7,1 milyon çalışanı etkiliyor. İşçi tarafını, en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, Çalışma Bakanlığı’nın belirlediği tarihlerde toplanıyor. Kararlar, oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta düzenlenen etkinlikte, “Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz” diye konuştu. Asgari ücret meselesine Erdoğan da kabine toplantısında değindi. Erdoğan, “Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum” dedi.

İHRACAT İKLİM ENDEKSİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi, kasım ayında 50,6 seviyesine geriledi. Endeksin yılbaşından itibaren iyileşme gösterdiği ihracat pazarlarındaki talep koşullarının, kasım ayında daha sınırlı bir büyüme sergilediğini ortaya koydu. Hatırlanacağı üzere ekim ayında endeks 51,1 seviyesinde ölçülmüştü. Endeks, 50’nin üzerindeki değerlerde iyileşmeye, altındaki değerlerde ise bozulmaya işaret ediyor. Kasım ayındaki gerileme, ihracat pazarlarındaki güçlenmenin yavaşladığını gösteriyor.

Türk imalat sanayi için kritik öneme sahip olan Almanya, kasım ayında ekonomik aktivitedeki düşüşü sürdürdü. Bu, Almanya’nın üst üste altıncı ayda da zayıf bir performans sergilediğini ve şubattan bu yana en belirgin daralmayı yaşadığını ortaya koyuyor. Türk imalatçıların ihracat pazarlarında öne çıkan bir diğer ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE’de ekonomik büyüme kasım ayında da güçlü bir şekilde devam etti. Bu performans, Ortadoğu’daki iyileşen talep koşullarını yansıtıyor.

ÇIKTI AÇIĞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) blog sayfasında yayımlanan yazıda, dezenflasyon sürecinde çıktı açığı ve çıktı fazlası kavramlarını ele alındı. Yazıda, bu göstergelerin enflasyonist baskılar ve para politikasının şekillendirilmesindeki önemine dikkat çekildi. Çıktı fazlası, üretimin potansiyel üretimin üzerine çıktığı, talebin güçlü seyrettiği ve bunun enflasyon baskısı yarattığı durum; çıktı açığı ise üretimin potansiyel üretimin altında kaldığı, talebin zayıfladığı ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğu durumu ifade ediyor.

Yazıda 2023 yılı ikinci çeyreğinde çıktı açığı pozitif seviyelere ulaştıktan sonra parasal sıkılaşma ile gerilemeye başladığına dikkat çekilmiş. 2024’ün üçüncü çeyrek itibarıyla ise takip edilen 8 göstergeden 6’sı negatif seviyeye gelmiş durumda. Yazıda çıktı açığındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki etkisine de vurgu yapılıyor. Talepteki dengelenmenin, enflasyondaki düşüşü desteklediği, iç talebin zayıflaması ve çıktı açığının negatif seviyelere inmesi, dezenflasyon sürecinin temel bileşenlerinden biri olacağına dikkat çekilmiş.

BAŞKAN KARAHAN DEİK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA KONUŞTU

DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, parasal sıkılaşma politikalarının ekonomideki iyileştirici etkilerini vurguladı. Parasal sıkılaşma sayesinde KKM bakiyesinin 107 milyar dolar azalarak 36 milyar dolara gerilediğini belirten Karahan, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının da artış kaydettiğini söyledi. Ağustos 2023’ten bu yana TL mevduatın payı 25,7 puanlık yükselişle yüzde 57,3’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kasım ayında finansal yatırım araçları arasında en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında %3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise %2,35 oranında reel getiri sunan BIST 100, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Mevduat faizi %2,68 ve devlet tahvilleri %0,77 oranında pozitif reel getiri sağladı. Ancak, dolar (%0,04), euro (%2,66) ve külçe altın (%0,63) yatırımcısına zarar ettirdi.

ÇİN'DEN PARA POLİTİKASINDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Çin, 2011’den bu yana ilk kez para politikasında değişiklik sinyali verdi. Politbüro'nun ekonomiyle ilgili toplantısında, para politikasının ılımlı şekilde gevşetileceği duyurulurken, mali politikanın 2025’te daha proaktif bir çizgiye kayacağı açıklandı. Bu gelişme, Çin’in ekonomik yöneliminde ciddi bir dönüşüme işaret ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, tüketimin artırılmasına yönelik adımların hızlandırılacağı ve gayrimenkul ile finansal piyasaların istikrara kavuşturulacağı vurgulandı.

Çin yönetiminin, 2011 yılından bu yana ilk kez parasal duruşunu "orta dereceli gevşek" olarak belirleyeceğini açıklaması, küresel emtia piyasalarında özellikle bakır ve demir cevheri fiyatlarına yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Londra Metal Borsası’nda bakır fiyatları %1 artışla ton başına 9.216 dolara yükselirken, demir cevheri %1,5 değer kazanarak 104 dolar seviyesini aştı. Çinko %1,5 ve alüminyum %0,4 oranında prim yaptı. Bu hareket, Çin’in teşvik politikalarının metal talebini artıracağı beklentisini güçlendirdi.

SON ÜÇ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

ABD’de benzin fiyatlarında sekiz haftadır süren düşüş, ulusal ortalamayı galon başına 2,97 dolara kadar çekerek son üç yılın en düşük seviyesini işaret ediyor. GasBuddy tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düşüş, 150 binden fazla benzin istasyonundan gelen 12 milyondan fazla fiyat bildiriminin analiziyle belirlendi. Bir hafta içinde: Benzin fiyatı ortalaması bir hafta içinde galon başına 3,1, bir ay öncesine göre. galon başına 8,7 sent, bir yıl öncesine göre ise galon başına 17,7 sent daha ucuz.

TAV'DAN AÇIKLAMA

TAV Havalimanları Holding’in Esenboğa Havalimanı’nı 2050 yılının Mayıs ayına kadar işletme hakkına sahip iştiraki TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş., bu imtiyaz kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar ve kira peşinatı ödemeleri için kullandığı kısa vadeli köprü kredisini yeniden yapılandırdı. Şirket, toplam 300 milyon euro tutarındaki bu kısa vadeli krediyi, 13 yıl vadeli ve daha düşük maliyetli bir proje finansmanı kredisiyle refinanse etti. TAV’dan yapılan açıklamada, köprü kredisinin yüksek faiz oranlarının etkili olduğu bir dönemde, daha uygun koşullarda uzun vadeli finansmana geçiş stratejisi doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: Fintables