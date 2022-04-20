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10 ay boyunca 42.720 TL ödeme! Devletten işi olmayanlara para desteği! Başvurmayı unutmayın

20.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsiz kalan vatandaşların en büyük güvencelerinden birisi işsizlik maaşı oluyor. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşları sigorta süresine ve maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. 10 ay boyunca yapılan ödeme toplam 42.720 TL’ye kadar ulaşıyor. İşsiz kalan bir kişi, İŞKUR’a gitmeden internet üzerinden de başvuru yapabiliyor. İşte; 10 ay boyunca işsizlik maaşı alma şartları!

10 ay boyunca 42.720 TL ödeme! Devletten işi olmayanlara para desteği! Başvurmayı unutmayın

Çalışma hayatında yer alan kişilerden kesilen primler en dikkat çekici olanı kuşkusuz işsizlik sigortası oluyor. İşsiz kalma durumunda bu primlerden oluşan fonla işsizlik maaşından faydalanmak mümkün olabiliyor. İŞKUR üzerinden alınabilen işsizlik maaşı için başvuru yapmak yetiyor. Belirtilen şartları taşıyan kişilere, çalıştığı gün sayısı ve maaş miktarı üzerinden işsizlik maaşı veriliyor. Bu miktar 10 ay boyunca 42.720 TL’ye ulaşabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular hem elektronik ortamda hem de yüz yüze yapılabiliyor. Elektronik başvuru için www.iskur.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor.

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İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

  1. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor.

  2. Çalışanın işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.

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  1. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından ödeniyor. İşsizlik maaşından yaralanabilmek için de çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Başvurması ile iş arayan kaydı yapılıyor, böylece işsizlik sigortası fonundan yararlandırılıyor.

  2. Çalışanlara, çalıştıkları süre içinde ödedikleri prim gün sayısına göre, 6 ay ile 10 arasında işsizlik maaşı ödeniyor. Şöyle ki; işten çıkarıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün (6 ay), 3 yıl içinde 900 gün primi ödemiş olanlara 240 gün (8 ay), 3 yıl içinde 1080 gün prim ödemiş olanlara da 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı ödeniyor.

  3. İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor ve aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. İşsizlik maaşından yüzde 0,759 damga vergisi kesiliyor.

  4. İşsizlik maaşı alanların genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Maaş alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

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  1. İşsizlik maaşı alan kişilere İŞKUR tarafından yeni iş bulma imkanı tanınıyor.

  2. Yeni bir işe girildiğinde ya da emekli aylığı bağlandığında işsizlik maaşı kesiliyor.

  3. İşsizlik maaşından yararlanırken süre dolmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik maaşından yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılmaya devam edilebiliyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

İşsizlik maaşı asgari ücrete yapılan zam ile beraber artış gösterdi. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

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