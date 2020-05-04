10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

Koronavir salgını nedeniyle pek çok işletme, kurum ve dülkkan çalışamıyor; insanlar gelir akışı ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bu nedenle hükümet koronavirüsün yarattığı olumsuz ekonomik etkilere karşı çeşitli adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de uygun faiz oranları ile 10 bin liralık destek kredisi fırsatı. Peki 10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru kılavuzu ve kredi şartları...
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurular bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya SMS yoluyla yapılabilir.
ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
VAKINBANK'A BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
Vakıf Bank’a SMS yoluyla da başvurabilirsiniz. “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazıp 5724’e SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.
Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.
Bankalar başvurulara geri dönmeye başladı ve bazı vatandaşlar başvurdukları kredinin parasını çektiler. Ödemeler ATM’lerden yapılıyor. Paranın alınması için banka şubesine gidilmesi gerekmiyor.
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