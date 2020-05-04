10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.

Vakıf Bank’a SMS yoluyla da başvurabilirsiniz. “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazıp 5724’e SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Koronavir salgını nedeniyle pek çok işletme, kurum ve dülkkan çalışamıyor; insanlar gelir akışı ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bu nedenle hükümet koronavirüsün yarattığı olumsuz ekonomik etkilere karşı çeşitli adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de uygun faiz oranları ile 10 bin liralık destek kredisi fırsatı. Peki 10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru kılavuzu ve kredi şartları...

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.

10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL

7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL

5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?

Bankalar başvurulara geri dönmeye başladı ve bazı vatandaşlar başvurdukları kredinin parasını çektiler. Ödemeler ATM’lerden yapılıyor. Paranın alınması için banka şubesine gidilmesi gerekmiyor.

