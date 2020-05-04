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10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında vaka rakamları ile ilgili umut verici haberler geliyor. Yine de salgının ekonomik olarak yarattığı zorluklar sürüyor. Bu zorluklara karşı devlet bankaları aracılığı ile vatandaşlara 10 bin liralık destek kredisi sun uluyor. Peki 10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru kılavuzu ve kredi şartları...

10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? (Ziraat, Halk Bank, VakıfBank)

Koronavir salgını nedeniyle pek çok işletme, kurum ve dülkkan çalışamıyor; insanlar gelir akışı ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bu nedenle hükümet koronavirüsün yarattığı olumsuz ekonomik etkilere karşı çeşitli adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de uygun faiz oranları ile 10 bin liralık destek kredisi fırsatı. Peki 10 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru kılavuzu ve kredi şartları...

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ’NE NASIL BAŞVURULUR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurular bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya SMS yoluyla yapılabilir.

ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

VAKINBANK'A BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Vakıf Bank’a SMS yoluyla da başvurabilirsiniz. “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazıp 5724’e SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

10 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.

  • 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
  • 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
  • 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?

Bankalar başvurulara geri dönmeye başladı ve bazı vatandaşlar başvurdukları kredinin parasını çektiler. Ödemeler ATM’lerden yapılıyor. Paranın alınması için banka şubesine gidilmesi gerekmiyor.

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