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10 bin liranın ne kadar üzerindeyse o kadar az olacak! Emekli ek zam ödemeleri bugün başlıyor: Kim ne kadar ek ödeme alacak?

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.08.2024 08:07
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Emekliye ek zam farkı bugün hesaplara geçiyor! Bu kapsamda en çok 2500 TL daha 4 milyona yakın emekliye ödenecek. Peki 4 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi en düşük emekli maaşı düzenlemesi sonrası ne kadar ek zam farkı alacak? Maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlar dikkat!

10 bin liranın ne kadar üzerindeyse o kadar az olacak! Emekli ek zam ödemeleri bugün başlıyor: Kim ne kadar ek ödeme alacak?

2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır" denilmişti. Peki ödemeden kimler yararlanacak, emeklilerin fark ödemesi ne kadar olacak?

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EK ZAM FARKI HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Örneğin emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Temmuz ayında hesaba yatan 10 bin 701 TL olduğu için bugün hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak. Bir emeklinin Temmuz ayındaki maaşı 10 bin TL'nin ne kadar üzerindeyse, bugün alacağı zam farkı o kadar düşük olacak. Emekli maaşı 10 bin TL ise 2 bin 500 TL zam farkı alacak.

TÜRK LİRASI (321)

4 MİLYONA YAKIN EMEKLİ YARARLANACAK

Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu. En düşük maaş sınırının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükselmişti. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'nin altında kalmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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