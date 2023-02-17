10 bin TL deprem yardımı herkese mi verilecek? 10 bin TL deprem yardımı için başvuru gerekiyor mu? Ödemeler başladı

10 bin TL deprem yardımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde hissedildi ve büyük yıkımların yaşanmasına neden oldu. Depremzedeler 10 bin TL yardım yapılacağı belirtilmişti. Başvuru şartı aranmayan deprem yardım parası hesaplara yatırılmaya başlandı. Depremzedelere yardım ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

10 BİN TL DEPREM YARDIMI HERKESE Mİ VERİLECEK?

Depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik olarak verilecek olan 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

10 bin TL Hane Başı Destek ödemeleri için e-Devlet'ten başvuru koşulu bulunmuyor. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşın doğrudan hesabına, hesabı olmayanların da TC numaralarına yapılıyor.

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ

İlk etapta oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. AFAD Acil Yardım ödeneğinden konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götürenlerin yakıt masrafı da karşılanıyor.

