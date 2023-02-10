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10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzedelere 10 bin TL destek ne zaman verilecek?

10.02.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedelere verilecek olan 10 bin TL deprem yardımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkımların olduğu Adıyaman'da incelemelerde bulundu ve depremzedelere yapılacak olan yardımlar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Peki, 10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzedelere 10 bin TL destek ne zaman verilecek? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzedelere 10 bin TL destek ne zaman verilecek?

10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır, kimlere verilecek gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da yaptığı açıklamada 10 bin TL'lik kira yardımının yanı sıra depremzedelere yönelik bir yıl boyunca kira desteği verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira verileceğini de açıkladı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamasında depremzedelere verilecek olan desteklerden bahsetti. 10'ar bin liralık yardımın yanı sıra 1 yıllık kira desteği verileceğini duyurdu. 10 bin TL deprem yardımının detayları ise henüz netlik kazanmadı. Konu hakkında detaylı bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

deprem 11

NAKİT DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kahramanmaraş

Hatay,

Gaziantep,

Osmaniye,

Adıyaman,

Adana,

Malatya,

Şanlıurfa,

Diyarbakır

Kilis

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DEPREMZEDELERE 1 YILLIK KİRA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl itibariyle vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir." dedi.

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Depremzedelere 1 yıllık kira desteği!

Depremzedelere 1 yıllık kira desteği!

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